Dos turistas fallecidas y 18 heridos en accidente de autobús en Autovía del Este

Dos personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas en un trágico accidente que involucró un autobús turístico en el tramo vial conocido como La Curva de Cumayasa, en el municipio de Villa Hermosa, de la provincia La Romana.

Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales son dos extranjeras. La propia gobernadora provincial, Ivelisse Mercedes Méndez, quien se trasladó al Hospital Municipal de Villa Hermosa, constató que una turista extranjera llegó sin signos vitales, mientras que la otra víctima falleció en el lugar del accidente, presuntamente de nacionalidad canadiense.

En el Hospital Municipal de Villa Hermosa se recibieron 10 pacientes de manera directa; nueve fueron atendidos y estabilizados y una turista llegó fallecida al centro de salud.

El doctor Miguel Quezada, director del hospital municipal de Villa Hermosa, confirmó que el centro activó sus protocolos de emergencia para recibir a los afectados.

También dieron seguimiento a la situación Enrique Deschamps y Gleni Soliver, representantes del Ministerio de Turismo, quienes resaltaron la rápida intervención de los organismos de socorro.

En el operativo participaron el Cuerpo de Bomberos de La Romana y Cumayasa; la Defensa Civil; el Sistema 9-1-1, cuyas ambulancias realizaron los traslados; Policía Turística (Politur), además de la Policía Nacional; la Cruz Roja, Digesett, entre otras instituciones.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 coordinó la movilización de 12 ambulancias, nueve de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y tres de la Comisión Militar y Policial (Comipol).

Además, fueron desplegadas tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Hermosa, una del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y una de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).