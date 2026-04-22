Sistema frontal provocará fuertes aguaceros este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles se espera que el sistema frontal ubicado al norte del país continúe generando aguaceros en algunas provincias en horas de la mañana.

En ese sentido, estas lluvias se pronostican sobre Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Monte Cristi, esperándose que se extiendan a otras áreas durante el resto de la mañana.

Para la tarde, el Indomet precisa que el calor vespertino incrementará la nubosidad, acompañado de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias: San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.

Estas lluvias continuarán en la noche, especialmente en localidades de la costa norte del país.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico sobre algunas provincias ante riesgo de inundaciones y crecidas de ríos y cañadas en las próximas 24 a 72 horas.

En alerta se encuentran Puerto Plata, San Juan, San José de Ocoa, Montecristi, Elías Piña, San Cristóbal, Valverde, Espaillat, Santiago Rodríguez, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago, Peravia, Hermanas Mirabal, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega y Monseñor Nouel.