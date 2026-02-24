Con cobertura de 50% hasta 100% el Mescyt otorga becas nacionales: Elige la carrera y la universidad

¿Te interesa cursar tus estudios superiores con una beca? Si la respuesta es sí, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) ya tiene disponible en su plataforma la convocatoria de Becas Nacionales 2026.

En esta ocasión, el programa ha desplegado un total de 357 carreras, entre licenciaturas y maestrías distribuidas en 49 universidades públicas y privadas para elegir, con una oferta académica que cubre desde un 50, 80 y hasta un 100% de la matriculación.

La convocatoria de “becas nacionales 2026” está habilitada en la plataforma del Mescyt desde el 23 de febrero hasta el 8 de marzo.

Entre las áreas de estudios beneficiadas se destacan salud, medicina, ciencia, psicología, arquitectura, ingeniería, tecnología, datos, mecánica, energía, ciencias agrarias, biotecnología, educación, sociedad, artes, humanidades, negocios, turismo y gestión pública.

Requisitos para aplicar a becas nacionales 2026 del Mescyt

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

La casa de altos estudios ofrece cobertura de hasta un 100% en sus licenciaturas. Estas abarcan desde Medicina, Bionálisis, Lenguas Modernas, Aduanas y Comercio Exterior, Publicidad mención Creatividad y Gerencia, Publicidad mención Diseño Gráfico, Ingeniería Electromecánica mención Eléctrica, Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Enfermería, Arquitectura, Microbiología, Odontología, Cinematografía y Audiovisuales mención Cine, Educación Especial, y Lenguas Modernas mención Francés.

Esta cobertura también se aplica para las carreras en Antropología, Turismo y Hotelería, Teatro mención Actuación, Farmacia, Música mención Teoría y Educación Musical, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Historia y Critica del Arte, Imagenología, Comunicación social mención Comunicación Gráfica, Publicidad mención Ilustración, Ingeniería Agronómica mención Suelo y Riego, Agrimensura, Medicina Veterinaria, Ingeniería Electromecánica mención Electrónica, Matemáticas, Publicidad mención Diseño, Tecnología en Procesos Lácteos Alimentarios, Licenciatura en Estadística Mención Socioeconómico, Cinematografía y Audiovisuales mención Televisión, Geográfica mención Representación Espacial, Artes Plásticas mención Pintura, Biología, Estadística mención Informática, Ingeniería en Zootecnia y la Licenciatura en Artes Industriales mención Diseño Industrial 100%

En cuanto a las maestrías, la UASD ofrece una cobertura de 80%. Las que aplican son: Maestría en Evaluación de Instituciones Educativas, en Gestión Pública y Gobernanza, Ciberseguridad, Biología Para Docentes, Gerencia de los Servicios Hospitalarios, Ciencias Matemáticas Pura, Química para Docentes, Mercados Eléctricos, Odontología Legal y Forense, Seguros y Fianzas, Artes Visuales, Transferencias de Tecnología Agrícola, Hemoterapia y Banco de Sangre, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, Cuidados e Investigación Criminal, Cuidados Intensivos y Emergencias, Hematología, Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Idioma Ingles, Física para Docentes, Gestión Logística de las Aduanas y Puertos, Tecnología de Alimentos, Didáctica de la Matemática, Matemática para Educadores, Gestión de la Educación Física y Deporte, Endodoncia y Rehabilitación Oral e Implantes.

También aplica en las maestrías en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Idioma Francés, Metodología de la Investigación Científica, Química Clínica, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Gestión de la Educación Física y Deporte, Estadística Especializada, Marketing Estratégico, Física Educativa, Artes Visuales Orientadas a la Educación, Dirección y Estrategia de Publicidad Digital, Gestión de Industrias Culturales y Creativas, Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales, Antropología Social y Cultural, Gestión y Análisis de Estadísticas Educativas.

Universidad de la Tercera Edad (UTE)

Brianda: Cobertura de 50% en su Maestría en Psicología Clínica, Alta Gerencia y Psicología Organizacional.

Universidad Eugenio María de Hostos (Uniremhos)

Su oferta académica otorga una cobertura de 50% en sus licenciaturas en Enfermería, Medicina, Odontología y Sistemas Computacionales.

Instituto Superior de Estudios Educativos “Pedro Poveda”

Garantiza una cobertura de hasta un 50% en la Especialidad en Educación Inclusiva para la Innovación Curricular y Social en el Centro Educativo y en la Licenciatura en Educación Especial.

Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola

Ofrece cobertura 100% en todas sus licenciaturas. Estas son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, Ingeniería Agroempresarial, Ingeniería Eléctrica, Tecnólogo en Redes y Seguridad Informática, Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos, Tecnólogo en Mecatrónica y Tecnólogo en Desarrollo de Software.

CEF Santo Domingo

La entidad educativa para estudios superiores ofrece cobertura de 50% en todas sus maestrías disponibles en las becas otorgadas por el Mescyt.

Estas abarcan desde la Maestría en Dirección y Administración de Empresas, Maestría en Marketing Digital y Redes Sociales, Maestría en Dirección y Gestión de la Administración Pública, y la Maestría en Dirección Económico-Financiera.

Universidad Nacional Tecnológica (Unnatec)

Esta academia ofrece cobertura de 50% en las maestrías en Tecnología Educativa y Entornos Virtuales, en Gestión Estratégica de Ingeniería de Software y en la licenciatura en Sistemas y Tecnología de Información.

Mientras en carreras técnicas y otras licenciaturas su cobertura es de 80%, estas son: Técnico Superior en Servicio de Soportes Informáticos, Técnico Superior en Hardware y Administración de Redes, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicación y la Licenciatura en Gerencia de Empresas Turísticas y Hosteleras.

Universidad Dominicana O&M

Ofrece cobertura de 50% en las carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Industrial.

Universidad Iberoamericana (Unibe)

Ofrece cobertura de 50% en Arquitectura, Medicina, Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Odontología, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dirección y Gestión del Turismo e Ingeniería Civil.

Esta cobertura aplica en las maestrías en Economía y Mercadeo y Comunicación Digital.

Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci)

Para la carrera de Medicina, 65%; Ingeniería en Sistemas de Computación, 90%; Arquitectura, 85%; Ingeniería Agronómica, 90%; Ingeniería Industrial, 90%; Licenciatura en Enfermería, 85%; Odontología, 70%; Ingeniería Civil, 85%; Licenciatura en Bioanálisis, 90%.

Mientras las maestrías en Investigación e Innovación Educativa y Administración de la Construcción tienen una cobertura de 80%.

Instituto Técnico Superior Padre Fantino (Itespf)

Este instituto ofrece cobertura de un 100% en los técnicos superiores en Redes Informáticas, Enfermería, Ciberseguridad, Logística y Transporte, Diseño Gráfico y Comunicación Visual, Programación Computacional, Contabilidad y Finanzas Digitales y Quirúrgico.

Universidad INCE

Ofrece cobertura de 50% en Arquitectura, Técnico Superior en Agrimensura e Ingeniería Civil.

Instituto Superior Especializado en Negocios a Distancia (Isend)

Ofrece cobertura de 90% en las carreras de Marketing Digital, Negocios Inmobiliarios, Negocios Internacionales, Banca y Finanzas, Contabilidad Empresarial y Tributaria, Gestión Humana y Seguridad Laboral, Inglés para Negocios y en la maestría en Contabilidad Tributaria y Asesoría Fiscal.

También en los técnicos superiores en Marketing Digital, Administración y Gerencia Empresarial, Gestión Humana y Seguridad Laboral, Negocios Inmobiliarios.

Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)

Con cobertura de un 100% están los técnicos superiores en Diseño Gráfico, Enfermería, Desarrollo de Software, Tecnologías de Manufactura, Gastronomía, Electricidad, Imágenes Médicas, Sistemas de Información Turística, Logística, Higiene Dental, Empresas de Intermediación Turística, Soporte Informático, Mecánica Dental, Alimentos y Bebidas, Administración de Redes, Mecánica Automotriz y Gestión de Alojamiento Turístico.

La misma cobertura tienen los técnicos en Desarrollo de Aplicaciones, Animaciones Digital y Videojuegos, Refrigeración, Electrónica, Semiconductores y Diseño Industrial.

Universidad APEC

Con una cobertura de 50%, se destacan las maestrías en Ingeniería Industrial, en Comunicación y Desarrollo Transmedia y en Gestión, Innovación de Destinos Turísticos Sostenibles y Matemática Superior.

Esta misma cobertura abarca las carreras de Diseño Gráfico, Publicidad, Gastronomía y Arte Culinario, Ingeniería Industrial, Comunicación Digital, Ingeniería en Software, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Comunicación y Periodismo Multiplataforma, Administración Turística y Hotelera, Cinematografía, Administración Turística Hotelera Mención Marketing y Gestión Turísticas, Administración Turísticas y Hotelera mención Gestión de Servicios y Banquetes e Ingeniería de Sistemas de Computación.

Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba)

Ofrece cobertura de 50% en Ingeniería en Sistema Computacionales, Licenciatura en Hotelería y Turismo, Licenciatura en Informática, Técnico Superior en Enfermería, Maestría en Matemática Educativa, Licenciatura en Enfermería, Técnico Superior en Hotelería y Turismo, Técnico Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria, Técnico Superior en Videojuego y Técnico Superior en Multiplataformas Digitales.

Las maestrías en Marketing Turístico y en Lectoescritura y Matemática también tienen una cobertura de 50%.

Universidad ISA

Con cobertura de 50% se encuentran: Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Gestión Ambiental, Técnico Superior en Manejo de Residuos, Ingeniería en Tecnología de Alimentos y Medicina Veterinaria.

Esta misma cobertura está para las maestrías en Ciencias, mención Tecnología de Alimentos, en Protección Vegetal, en Ciencias, mención en Biotecnología y en Agricultura de Precisión.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec)

Las carreras de Ingeniería de Software, Ciencia de Datos, Matemática con Concentración en Estadística y Ciencia Actuariales, Ingeniería en Ciberseguridad, Ingeniería Comercial, Biotecnología, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Medicina, Ingeniería Civil, Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, Cine y Comunicación Audiovisual, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Financiera, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Mecánica e Inteligencia y Analítica de Negocios tienen cobertura de 50%.

Esta misma cobertura aplica para las maestrías en Ciencias en Eficiencia Energética y en Matemática Aplicada.

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu)

Arquitectura, Odontología, Ingeniería Civil, Medicina, Ingeniería de Sistemas Computacionales, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Farmacia, Medicina Veterinaria, Ingeniería Geomática, Agrimensura, Licenciatura en Administración Hotelera, Ingeniería Agronómica, mención Producción de Cultivos, Agronomía y Licenciatura en Música Contemporánea con cobertura de 50%.

Lo mismo aplica para las maestrías en Psicología Forense e Intervención Psicosocial, Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, Gestión de Compras y Contrataciones Públicas, Gestión de Hoteles Todo Incluido y la Especialidad en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Universidad Católica Santo Domingo (UCSD)

Con cobertura de 80% están: Licenciatura en Rehabilitación Mención Terapia Física, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Diplomacia y Servicios Internacionales, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Imágenes Médicas, Licenciatura en Rehabilitación Mención Terapia Ocupacional y la Licenciatura en Gerencia de Empresas Turísticas y Hoteleras.

Así como la Maestría en Seguridad Social y Administración de Riesgos Laborales.

Mientras que la Maestría en Gerencia Moderna tiene una cobertura de 50%.

Universidad Dominicana Americana (Unicda)

Con cobertura de 50%, se destacan: Ingeniería en Software, la Maestría en Ciencia de Datos y Big Data, Ingeniería en Ciberseguridad, Ingeniería en Ciencia de Datos, Maestría en Dirección de Calidad Sostenible Turística y la licenciatura en Administración Turística y Hotelera.

Universidad Nacional Tecnológica (Unnatec)

Ofrece cobertura de 50% en sus maestrías en Tecnología Educativa y Entornos Virtuales y Gestión Estratégica de Ingeniería de Software, y en la licenciatura en Sistemas y Tecnología de Información.

Mientras para los técnicos superiores en Servicio de Soportes Informáticos, en Hardware y Administración de Redes, en Desarrollo de Aplicación y la licenciatura en Gerencia de Empresas Turísticas y Hosteleras.

Universidad Central del Este (UCE)

Con cobertura de 50% están: Medicina, Ingeniería de Software, Ingeniería Civil, Odontología, Arquitectura, Ingeniería en Ciberseguridad, Maestría en Tecnología Educativa, Licenciatura en Bionalisis, Licenciatura en Enfermería, Agrimensura, Ingeniería Electromecánica, Licenciatura en Farmacia, Medicina Veterinaria, Técnico Superior en Tecnología y Calidad Alimentaria e Ingeniería Industrial.

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Con cobertura de un 100%, se destaca: Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Multimedia, Tecnología en Seguridad Informática, Tecnología en Mecatrónica, Tecnología en Analítica y Ciencia de los Datos, Tecnología en Ciberseguridad, Tecnología en Informática Forense y Tecnología en Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos.

También la tecnología en Diseño Industrial, Tecnología en Sonido, Tecnología en Inteligencia Artificial, Tecnología en Telecomunicaciones, Tecnología en Energía Renovable, Tecnología de Redes de la Información, Tecnología en Manufactura de Dispositivos Médicos y Tecnología en Manufactura Automatizada.

Otras universidades

Instituto Técnico Superior Mercy Jacquez (Itesumj)

Técnico Superior en Diseño de Modas y Técnico Superior en Diseño de Interiores, ambas con cobertura de 100%.

Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec)

Con cobertura de 50%: Doctor en Odontología, Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en Software, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Licenciatura en Ciencias Computacionales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Agronómica.

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm)

En la Pucmm, estas carreras tienen cobertura de 50%: Medicina, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería en Ciencias de la Computación, Técnico Superior en Publicidad y Medios Digitales, Técnico Superior en Diseño Gráfico, Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficas, Nutrición y Dietética, Ingeniería Telemática, Estomatología, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Mecatrónica, Hospitalidad y Turismo concentración: Dirección hotelera.

También se destacan Gastronomía y Artes Culinarias, Ingeniería Eléctrica, Concentración Eléctrica Industrial, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración Hotelera, Concentración Alimentos y Bebidas e Ingeniería Eléctrica, Concentración Sistemas Eléctrica de Potencia.

Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa)

Con cobertura de 80% se encuentran las carreras de Medicina, Optometría, Ingeniería en Sistemas de Computación, Arquitectura, Licenciatura en Enfermería, Odontología, Nutrición Humana y Dietética, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hotelera.

La misma cobertura aplica para las maestrías en Gestión Ambiental, en Matemática y en Ciencias de Datos y Análisis Avanzado.

Instituto Superior de Estudios Especializados en Ciencias Sociales y Humanidades Luis Heredia Bonetti (LHB)

La Licenciatura en Emprendimiento e Innovación y Sostenibilidad, Especialidad en Tecnología e Innovación Educativa, y la maestría en Educación con Enfoque STEM tienen una cobertura de 50%.

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco)

Ofrece cobertura de 50% en la especialidad en Informática, Ingeniería en Geología, Ingeniería en Software, Ingeniero Agrónomo, Mención Producción Agrícola y especialidad en Derecho y Administración Electoral.

Lo mismo aplica en las maestrías en Gestión Empresarial, Dirección de las Organizaciones de la Economía Social: Énfasis en cooperativismo y en arquitectura de soluciones de ciberseguridad.

Universidad del Caribe

Ofrece cobertura de 50% en los másters en Ciberseguridad, Tecnología de la Información y la Comunicación, en Comunicaciones Política y Marketing Digital y en Gestión Municipal.

Esta misma cobertura aplica en las carreras de Ingeniería en Ciberseguridad, Gestión Aeronáutica, Ingeniería de Software, Ingeniería en Datos e Inteligencia Organizacional, Licenciatura en Comunicación Digital, Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, Licenciatura en Hostelería y Turismo, Licenciatura en Tecnología de la Información y la Licenciatura en Administración Municipal.

Universidad Psicología Industrial Dominicana (UPID)

Cobertura de 100% en la maestría Gestión de Recursos Humanos, en Neuroeducación y Neuroaprendizaje, en la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Licenciatura en Psicología Organizacional.

Instituto Superior Pedro Francisco. Bonó

La Maestría en Ética y Cumplimiento de las Obligaciones y la Licenciatura en Filosofía tienen una cobertura de 50%.

Universidad Nacional para la Defensa

Con una cobertura de 50%, se destacan: Doctorado en Seguridad Nacional y Humana, Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, Licenciatura en Ciencias Navales, Licenciatura en Ciencias Militares y Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas.

Esta cobertura aplica para las especialidades en Geopolítica, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Comando y Estado Mayor Conjunto, Comando y Estado Mayor Aéreo, Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres y en Comando y Estado Mayor Naval.

Universidad Católica del Este (Ucade)

Licenciatura en Administración Turística con cobertura de un 50%.

Universidad Nacional Evangélica (UNEV)

Con cobertura de 50% se encuentran las carreras en Ciencias de la Computación, Enfermería, Nutrición, Técnico en Enfermería, Ingeniería Agroforestal, Administración Turística y Hotelera.

Asimismo, la especialidad en Matemática Aplicada a la Enseñanza del Nivel Secundario y la maestría en Matemática Aplicada.

Instituto Superior Especializado en Imágenes Médicas (Inesimed)

Las carreras de Técnico Superior en Imágenes Médicas y la Licenciatura en Imágenes Médicas tienen una cobertura de 50%.

Universidad Tecnológica del Sur (Utesur)

Con cobertura de un 80%, se destacan las licenciaturas en Bioanálisis, Enfermería, Informática e Ingeniería en Agronomía.

Mientras que la maestría en Tecnología Educativa tiene una cobertura de 50%.

Barna Management School

Ofrece una cobertura de 50% en el posgrado en Dirección Pública, maestría en Administración de Negocios y programa de Proyección para la Dirección Pública.

Universidad Dominicana San Valero

Con una cobertura de 50% se encuentran: Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Robótica y Automatización, Ingeniería en Redes y Comunicaciones, Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en Redes y Comunicaciones, Ingeniería en Robótica y Automatización e Ingeniería en Desarrollo de Software.

Mientras que con un 88%, Técnico Superior en Gestión de Servicios, Viajes y Eventos y Técnico Superior en Gastronomía.

Universidad Católica Nordestana (UCNE)

Maestría en Arquitectura de Soluciones de Ciberseguridad y Maestría en Investigación Científica tienen una cobertura de 80%.

Mientras que la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 52%; Odontología, 59%; Ingeniería Civil, 52%; Arquitectura, 59%; licenciatura en Enfermería, 85%; Ingeniería en Sistemas, 58%; y Medicina, 64%.

Universidad Félix Adam (Unefa)

Licenciatura en Psicología General con 80% de cobertura.

Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal)

Máster en Derecho de la Administración del Estado, Doble Titulación con el Instituto Universitario Ortega-Marañón y Maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Doble Titulación con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Marañón, ambas con una cobertura de 50%.

Universidad Adventista (UNAD)

Entre las carreras disponibles con cobertura de 80% están: Ingeniería de Software, Licenciatura en Nutrición y Dietética, Licenciatura en Enfermería y la maestría en Gestión Empresarial.

Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño & Colegio (Uafam)

Ofrece cobertura de 50% en las Maestrías en Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, Educación para el Desarrollo Sostenible, Especialidad en Turismo Sostenible, Especialidad Agricultura y Agroforestería Sostenible.

También aplica en las licenciaturas en Informática, Ingeniería Agronómica y Turismo.

Otras universidades

Universidad Odontológica Dominicana (UOD)

Con cobertura de 50% está Odontología.

Universidad Santo Domingo Norte

Ofrece cobertura de 80% en la Licenciatura en Negocios Internacionales, Técnico Superior en Ciberseguridad e Ingeniería en Ciencias Computacionales.

Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA)

Técnico Superior en Administración Aeronáutica con cobertura de 80%.

Instituto Policial de Educación Superior

Con cobertura de 80% para la maestría en Dirección Estratégica y Seguridad Ciudadana.

Universidad líder en Educación Superior virtual (UAPA)

Ofrece cobertura de 50% en las maestrías en Big Data e Inteligencia de Negocios, Innovación y Gestión Empresarial, y en Ciberseguridad.

Esto también aplica en las licenciaturas en Informática Gerencial, Administración de Empresas Turísticas y Enfermería.