Requisitos para aplicar a becas nacionales 2026 del Mescyt

Para que no dejes para el último día aplicar a la convocatoria de Becas Nacionales 2026 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), te contamos los documentos correspondientes.

La convocatoria esta abierta desde este lunes 23 de febrero hasta el domingo 8 de marzo a través de la plataforma Beca tu Futuro.

Para aplicar a carreras de grado, el solicitante debe ser dominicano con un promedio de calificaciones de bachiller de 80 a 100.

Los documentos requeridos por el parágrafo son: llenar el formulario de solicitud en línea, una foto 2×2, fotocopia de la cédula de identidad, acta de nacimiento original en caso de ser menor de edad; récord de calificaciones del bachillerato, legalizado por el Ministerio de Educación (Minerd), certificación original de conclusión del bachillerato y récord de calificaciones de la universidad, en caso de haber iniciado la carrera.

En el caso de los solicitantes a carreras de posgrado, los requisitos son ser de nacionalidad dominicana con un índice académico mínimo de 80 puntos en la escala de cero a 100 o 3 en la escala de 1 a 4 en la carrera de grado.

Los documentos requeridos son: llenar el formulario de solicitud en línea, una foto 2 x 2, fotocopia de la cédula de identidad y electoral, récord de calificaciones original de la carrera de grado legalizado por el Mescyt (este proceso debe realizarse previo al inicio de la convocatoria o el depósito de los documentos).

Además, copia del título de la carrera de grado legalizado por el Mescyt. Plan de estudio del posgrado a cursar y presupuesto del posgrado a cursar.

El proceso de legalización, según el ministerio, tiene una duración de 7 a 9 días laborables.

Oferta académica

El ministro de Mescyt, Rafael Santos Badía, explicó que las becas serán distribuidas en 49 Instituciones de Educación Superior (IES) que operan en el país, con una oferta de 357 carreras y 469 programas académicos, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación para estudiantes y profesionales dominicanos mediante el sistema de apoyo educativo estatal.