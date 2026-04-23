Tres púgiles de RD avanzan a cuartos de final en la Copa Mundial de Boxeo en Brasil

Los dominicanos Ricardo Cuello, Noel Pacheco y Danny Cáceres vencieron a sus respectivos rivales y avanzaron a cuartos de final en la Copa Mundial de Boxeo que se celebra en esta ciudad con la participación de púgiles de más de 51 países.

Cuello, de la categoría 80 kilogramos, venció al representante de Hungría y ahora se alista para asegurar medalla de bronce frente a Katan Reís, de Brasil, a quien enfrentará este viernes.

De su lado, Pacheco intentará vencer hoy a Josh Ofori, de Canadá, con lo que también aseguraría el metal de bronce correspondiente a los 70 kilos.

En octavos de final, el dominicano superó al representante de Armenia.

El otro púgil dominicano que buscará este viernes asegurarse un puesto en el podio es Danny Cáceres, señalado para medirse al español Martin Molina en los 50 kilos.

Cáceres logró avanzar hasta los cuartos de final después de imponerse al representante de Bulgaria.

En femenino, la dominicana Esther Jiménez intentará este viernes despachar para su casa a la estadounidense Noelle Hard, a la que enfrentará en la categoría 50 kilos.

Encarnación pierde

Después de vencer con autoridad al chino Zehui Zhang, el dominicano Miguel Angel Encarnación perdió este jueves contra el japonés Shion Wishiyana en un combate que se definió por decisión unánime.

República Dominicana participa en la Copa Mundial de Boxeo con once pugilistas: ocho en masculino y tres en femenino.

Previo a la Copa, los dominicanos cumplieron dos semanas en un campamento, efectuado en esta misma ciudad como parte de su preparación para el mismo torneo de nivel mundial y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.