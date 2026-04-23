Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Olimpismo

sebelén bowling center

Celebrarán torneo de boliche en parejas en el SBC

El Sebelén Bowling Center será el escenario del torneo.

El Sebelén Bowling Center será el escenario del torneo.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

El tradicional y esperado torneo de boliche Strike Nation será  celebrado mañana (sábado  25), con la participación  de destacados jugadores en las instalaciones del Sebelén  Bowling Center a partir de las 10 mañana.

Los detalles de la justa deportiva fueron ofrecidos por el inmortal del Deporte, Rolando Sebelén, quien resaltó  el entusiasmo que ha despertado  la celebración. 

Se jugará  en parejas con HDCP, con promedios del SBC. Con 80% de 220. Promedio  basado  en la conversión USBC para las personas que no juegan en ligas. Se comenzará a jugar a las 10 de la mañana, pues el SBC tiene compromisos en la tarde .

Las competencias comenzarán  a las 10 de la mañana, con la celebración  de tres juegos, donde clasificaron las primeras ocho parejas, luego un partido para seleccionar a las primeras cuatro pareja donde se definirá los lugares 1 -4 y 2 -3, luego la gran final para definir la pareja campeona. 

Sebelén  indicó   que luego de las finales se llevará  a cabo la premiación. 

Tags relacionados