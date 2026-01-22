Mescyt abre convocatorias de becas internacionales y nacionales

El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, anunció este jueves la apertura a la convocatoria al programa de becas internacionales.

La convocatoria estará abierta desde el viernes 30 de enero hasta el 20 de febrero para que los interesados puedan aplicar a través de la página web del Mescyt.

“Estas becas son muy esperadas por los jóvenes ya profesionales que quieren irse al exterior a prepararse al más alto nivel. Son becas que otorga el gobierno dominicano a través del Mescyt que incluyen la matrícula, la manutención y el seguro médico”, aseguró García Fermín.

Cerca de 2,000 jóvenes podrán ser los seleccionados para las becas en el extranjero y, dentro de los requisitos para ser uno de los beneficiados, debe tener un índice académico mayor a 80 puntos.

Becas nacionales

García Fermín expresó que las becas nacionales estarán disponibles desde el 21 de febrero hasta el 6 de marzo, y en ellas unos 8,000 jóvenes podrán ser beneficiados.

Esta convocatoria de becas está abierta a todos los estudiantes de todos los niveles universitarios y técnico superior, con una duración de dos años, en alianzas con el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), San Valero, Loyola, Universidad ISA, la cual tiene 400 jóvenes de toda la región Sur, en su extensión en Bohechío.

“La Universidad ISA, con su dirección central en Santiago, está especializada con todo lo que tiene que ver con agricultura; por tanto, las carreras que tenemos específicamente en Bohechío van direccionadas a esa área, cuestión de que esos jóvenes que están ahí se queden ahí en sus pueblos y contribuyan con el desarrollo de ese lugar”, puntualizó.

Otras alianzas académicas

El Mescyt cuenta con alianzas con países como Marruecos, Hungría y la India para impartir grado y posgrado en carreras especializadas en las matemáticas.

Marruecos tiene 33 jóvenes becados a través de su gobierno marroquí, pero la solicitud se realiza a través del Mescyt, institución que también aporta un incentivo a los becados.