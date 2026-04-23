¿Hay tiempo para los Mets?

El miércoles, los Mets de Nueva York finalmente detuvieron una cadena de 12 derrotas consecutivas con un cerrado triunfo 3-2 sobre los Mellizos de Minnesota. Fue la racha de fracasos más larga de la franquicia en casi un cuarto de siglo.

Juan Soto reapareció en la alineación bateando de 3-1 con una base por bolas. Sin embargo, en el mismo partido salió de acción con una lesión en la pantorrilla (la misma de Soto) el estelar torpedero Francisco Lindor. Las nubes negras no dejan de rondar el equipo de Flushing.

Durante su racha negativa, los Mets se olvidaron de batear y fueron superados en anotaciones por la oposición 67-22. En nueve de esos encuentros, la ofensiva metropolitana anotó dos carreras o menos. Una real pesadilla de casi dos semanas.

La pregunta que muchos se hacen es si hay oportunidad de que este equipo muestre recuperación y avance a los playoffs. Podemos decir que la historia no está a favor. Ningún conjunto con una cadena de al menos 12 juegos perdidos ha logrado llegar a la post-temporada.

Otro dato interesante: Desde 1996, un total de 64 equipos han tenido rachas de 11 derrotas o más y apenas tres han logrado terminar con marcas por encima de .500. Así las cosas, la colina que tienen que escalar los Mets es severamente empinada.

Tienen a su favor el hecho de que hoy en día son seis los conjuntos que clasifican de cada liga luego de la última revisión al sistema de playoffs.

Son varios los equipos que han tenido arranques completamente divorciados de las expectativas y del nivel de talento que envían al terreno.

Los Phillies de Philadelphia cerraron la actividad del miércoles con una racha de ocho derrotas al hilo, igualando a los Mets con récord de 8-16. Tienen PCL colectivo de 5.05, uno de los peores en MLB, y el dominicano Cristopher Sánchez es el único abridor que ha sido efectivo de manera consistente. El diferencial de carreras de los Phillies de -50 es el peor de las Grandes Ligas.

De los otros conjuntos que han provocado frustración entre sus seguidores están los Medias Rojas de Boston (9-15), con un OPS+ de apenas 85, muestra de lo pobre que ha estado su ofensiva, Reales de Kansas City (8-17), que promedian apenas 3.5 carreras anotadas por partido y tienen un PCL colectivo de 4.72, y los Astros de Houston, estos últimos diezmados por las lesiones a su cuerpo monticular que han provocado un PCL colectivo de 5.81, el peor en las mayores.