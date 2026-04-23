Schlittler lanza ocho episodios y los Yankees completan segunda barrida

Cam Schlittler limitó al equipo al que apoyaba desde niño a cuatro hits en ocho entradas, y los Yankees de Nueva York remontaron dos veces para vencer a los Medias Rojas de Boston 4-2 el jueves por la noche, logrando una barrida de tres juegos y una racha ganadora de seis juegos, la más larga de la temporada.

Con su familia animándolo en Fenway Park, Schlittler (3-1) permitió dos carreras —una limpia— mientras ponchaba a cinco, otorgaba una base por bolas y reducía su efectividad a 1.77.

Fue la salida más larga en 20 aperturas de temporada regular para el lanzador diestro de 25 años de Weymouth, quien lanzó ocho entradas sin permitir carreras para vencer a los Red Sox en el Yankee Stadium en la Serie de Comodines de la Liga Americana del año pasado.

David Bedner lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su séptimo salvamento en ocho oportunidades, dejando a los Red Sox (9-16), últimos en la clasificación, a siete juegos de Nueva York con su quinta derrota en seis partidos. Boston anotó tres carreras en la serie.

Jazz Chisholm Jr. empató el marcador 1-1 para los Yankees (16-9), líderes de la Liga Americana, con un jonrón en la quinta entrada ante el novato Payton Tolle. El primer jonrón de la temporada de Chisholm fue el más corto de su carrera en las Grandes Ligas, un batazo de 333 pies que pasó por encima del poste de Pesky en el jardín derecho.

El doblete productor de Marcelo Mayer, tras un error de lanzamiento del campocorto José Caballero en la segunda entrada, y el jonrón de Carlos Narváez en la quinta entrada, dieron la ventaja a los Red Sox en dos ocasiones.

Después de que Nueva York llenara las bases en la séptima entrada con tres sencillos de Danny Coulombe (0-1), Cody Bellinger puso a los Yankees arriba con un sencillo de dos carreras ante el exjugador de los Yankees, Greg Weissert, siendo este apenas su quinto hit en 31 turnos al bate como bateador emergente. Los Yankees no habían tenido un hit emergente que les diera la ventaja estando abajo en Fenway Park desde Elston Howard el 23 de abril de 1967.

Aaron Judge conectó un sencillo productor de carrera.

Tolle, ascendido desde la filial Triple-A de Worcester y haciendo su primera aparición en las Grandes Ligas esta temporada, ponchó a 11 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, incluyendo a los primeros cinco. Permitió una carrera, tres hits y una base por bolas en seis entradas.