¿De qué acusan al haitiano exalcalde de North Miami al que le quieren revocar la ciudadanía de EEUU?

El haitiano Phillipe Bien-Amie, también conocido como Jean Philippe Janvier, está enfrentando fuertes acusaciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual busca se le retire la ciudadanía estadounidense por matrimonio fraudulento, tergiversar su identidad, entre otros.

De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), el exalcalde de North Miami, en Florida, antes de convertirse en ciudadano estadounidense bajo el nombre de Philippe Bien-Aime, utilizó un pasaporte falso con fotos cambiadas para entrar en Estados Unidos bajo el nombre de Jean Philippe Janvier.

La entidad sostuvo que en 2001, Bien-Aime fue colocado en procedimientos de remoción y ordenado a ser removido bajo la identidad de Janvier; tras esto, apeló la orden de remoción, pero retiró la apelación alegando que había regresado a vivir a Haití.

Uscis señala que en realidad, Bien-Aime no se fue a Haití, sino que permaneció en Estados Unidos y, usando el nuevo nombre y fecha de nacimiento, se casó con una ciudadana estadounidense para obtener el estatus de residente permanente.

“El matrimonio fue fraudulento e inválido porque ya estaba casado con una ciudadana haitiana. Tras realizar numerosas declaraciones falsas y fraudulentas en procedimientos de ajuste de estatus y naturalización, se naturalizó en 2006 bajo la identidad de Bien-Aime”, indican las autoridades.

La denuncia alega que Bien-Aime obtuvo ilegalmente la naturalización por varias razones. Primero, establecen estaba sujeto a una orden de remoción definitiva que lo descalificaba para la naturalización e impedía al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización considerar su solicitud de estatus de residente permanente.

En segundo lugar, la orden de remoción prohibió a Uscis considerar su solicitud de naturalización y concederle la ciudadanía estadounidense.

Asimismo, señalan que, Bien-Aime no ajustó legalmente su estatus al de residente permanente debido al fraude porque su matrimonio era fraudulento y no era legalmente válido.

Además, aseguran que proporcionó información falsa o engañosa bajo juramento en sus entrevistas de ajuste y naturalización para obtener beneficios migratorios cuando negó estar sujeto a una orden de remoción y negó haber mentido a funcionarios del gobierno estadounidense.

“También proporcionó testimonios falsos sobre sus hijos y antiguas direcciones residenciales. La demanda también sostiene que la naturalización de Bien-Aime debería ser revocada porque ocultó y tergiversó hechos que eran relevantes para determinar sus cualificaciones para la ciudadanía estadounidense”, explicó el Uscis.

El fraude migratorio de Bien-Aime fue descubierto y confirmado mediante una comparación de huellas dactilares que proporcionó bajo ambas identidades, de acuerdo con el Uscis.