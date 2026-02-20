Departamento de Justicia busca revocar ciudadanía estadounidense a exalcalde de North Miami

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida anunciaron que presentaron una demanda civil de desnaturalización en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Miami, contra Phillipe Bien-Amie, también conocido como Jean Philippe Janvier.

De acuerdo a la entidad, Philippe Janvier es un nativo de Haití que usó dos identidades para obtener beneficios de inmigración, y finalmente adquirir la ciudadanía estadounidense, después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

“Esta Administración no permitirá que los estafadores y embaucadores consigan la ciudadanía estadounidense con engaños”, declaró el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia, al asegurar que “el paso del tiempo no disminuye el flagrante fraude migratorio”.

Mientras que el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, declaró que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio basado en la honestidad y la lealtad a este país”.

Asimismo, sostuvo que la demanda alega que el acusado fundó su ciudadanía en fraude: utilizó identidades falsas, declaraciones falsas y un matrimonio simulado para evadir una orden de deportación legal.

“El hecho de que posteriormente se desempeñara como alcalde electo agrava aún más el supuesto engaño, ya que un cargo público conlleva el deber de franqueza y respeto al estado de derecho. De comprobarse, solicitaremos al Tribunal que revoque una ciudadanía que nunca se obtuvo legalmente. El estado de derecho no exige menos”, explicó.

Antes de obtener la ciudadanía estadounidense con el nombre de Philippe Bien-Aime, el acusado utilizó un pasaporte fraudulento con foto alterada para entrar en Estados Unidos con el nombre de Jean Philippe Janvier.

En 2001, Bien-Aime fue sometido a un proceso de deportación y se ordenó su expulsión con la identidad de Janvier. Apeló la orden de deportación, pero la retiró, alegando que había regresado a vivir en Haití. En realidad, Bien-Aime permaneció en Estados Unidos y, utilizando el nuevo nombre y fecha de nacimiento, se casó con una ciudadana estadounidense para obtener la residencia permanente.

Las autoridades sostienen que el matrimonio fue fraudulento e inválido porque ya estaba casado con una ciudadana haitiana. Tras realizar numerosas declaraciones falsas y fraudulentas en los procesos de ajuste de estatus y naturalización, se naturalizó en 2006 con la identidad de Bien-Aime.

La denuncia, presentada el miércoles 18 de febrero, alega que Bien-Aime obtuvo la naturalización ilegalmente por varias razones: estaba sujeto a una orden de deportación definitiva, que lo descalificó para la naturalización e impidió que el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) considerara su solicitud de residencia permanente; la orden de deportación prohibió al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) considerar su solicitud de naturalización y otorgarle la ciudadanía estadounidense.

Además, apuntan que no ajustó legalmente su estatus a residente permanente debido a su fraude y porque su matrimonio fue fraudulento e inválido. Asimismo, supuestamente proporcionó información falsa o engañosa bajo juramento en sus entrevistas de ajuste y naturalización para obtener beneficios migratorios cuando negó estar sujeto a una orden de deportación y negó haber mentido a funcionarios del Gobierno estadounidense.

Señalan que el exalcalde dio falso testimonio sobre sus hijos y sus anteriores domicilios. La denuncia también alega que la naturalización de Bien-Aime debería ser revocada porque ocultó y tergiversó hechos que eran esenciales para sus requisitos para la ciudadanía estadounidense.

“El fraude migratorio de Bien-Aime se descubrió y confirmó mediante una comparación de las huellas dactilares que proporcionó bajo ambas identidades. Esta comparación forma parte de una iniciativa nacional en curso denominada Proyecto de Registro Histórico de Huellas Dactilares, un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia y el USCIS”, explicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El caso fue investigado por el USCIS del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y será litigado por la Unidad de Litigios Afirmativos de la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.