Motoristas tendrán evaluaciones teóricas y prácticas para obtener nueva licencia, dice Intrant

Aunque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adelantó que los mayores detalles sobre la nueva licencia de conducir serán dados durante el acto de entrega al presidente Luis Abinader, la entidad ha informado sobre algunos detalles de interés ciudadano.

De acuerdo a un documento enviado a los medios de comunicación, “más de un millón de motociclistas deberán certificarse mediante evaluaciones teóricas y prácticas”.

Se recuerda que en junio de 2021 esa entidad anunció el “Plan Nacional de Registro de Motocicletas”, que buscaba regular a todos los motociclistas del país.

La iniciativa que iba de la mano con el plan de seguridad ciudadana fue descontinuada en 2023 sin que las autoridades hayan informado las razones.

Hasta la fecha, según datos oficiales, existen más de dos millones de motoristas que no están regularizados. Sumado a esto, no existe un registro de la cantidad de paradas del servicio de transporte de motocicletas en República Dominicana.

De acuerdo al Intrant, la nueva licencia de conducir se podrá obtener o gestionar en Nueva York, Orlando, Miami, Filadelfia, New Jersey, Boston, Madrid, Barcelona, Bruselas, Suiza y Puerto Rico.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que el costo de la misma no tendrá variación y desde el 2 de marzo todas aquellas personas que tengan el documento vencido podrán renovarlo.