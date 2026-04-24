Entidad organiza conversatorio sobre alto nivel en valores

Con el propósito de fortalecer la cultura de los valores en la sociedad, la Fundación Evangélica Universitaria organizó el conversatorio-taller titulado “Alto Nivel en Valores”, como parte de su programa de formación que se desarrolla tanto en el Distrito Nacional como en distintas provincias del país.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Educativo Anija, en Jarabacoa, espacio donde se congregaron directivos, docentes y estudiantes, interesados en promover una educación fundamentada en principios éticos y cristianos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado Manuel Contreras, presidente de la Fundación de Educadores Cristianos de Jarabacoa y enlace multiplicador del proyecto “Educando en Valores para Transformar Nuestra Nación”.

Contreras destacó la importancia de la formación en valores y su impacto en el desarrollo integral de los educadores y la sociedad.

En ese mismo orden, la directora del proyecto, licenciada Vianela Pineda, reafirmó el compromiso de la institución de continuar promoviendo iniciativas orientadas al fortalecimiento de los valores, así como a la formación de multiplicadores en todo el territorio nacional.

Como parte del programa, se impartieron las conferencias “Sembrador de Ética Cristiana”, “Valores Cristianos en Nuestros Medios Educativos” y “Jesús, el Maestro Sembrador de Valores por Excelencia”, a cargo de los licenciados Josué Marión, Samuel Reyes y Celso Pérez, respectivamente.