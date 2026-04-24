Se registró un incidente en Najayo con 5 reos involucrados; varios están en el hospital

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que el personal de seguridad a cargo del Centro Correccional Najayo 20, San Cristóbal, controló un incidente la noche de este jueves entre 5 privados de libertad por discuciones.

La directora del CCR Najayo 20, San Cristobal, Yadira de los Santos Valdez, explicó que a las 08:20 p.m., se produjo una pelea entre cinco internos alojados en el M1 p3, y las causas de la misma se encuentra en proceso de investigación a los fines de establecer responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.

Se estableció que los privados de libertad involucrados en la riña son Alexander Javier Ventura Castro, Carlos Manuel Flete, Delvin Yornanny Santana, Luis Junior Martínez Lorenzo y Robert Cedeño.

Se dispuso la movilización a un centro hospitalario de los internos Delvin Yornanny Santana y Robert Cedeño quienes resultaron lesionados durante el incidente.

“Ante el hecho adoptamos las medidas precautorias y de control según el protocolo de convivencia y seguridad penitenciaria, reubicando y aislando temporalmente a los otros tres internos involucrados en el incidente, así como dando continuidad a la normalidad y el descanso de los privados de libertad en los demás alojamientos del tercer piso del edificio M1”, explicó de los Santos Valdez.