Steren inaugura su cuarta tienda en RD

Steren, empresa mexicana líder en mejorar la vida de las personas con soluciones en tecnología, celebró la inauguración de su cuarta tienda en República Dominicana, ubicada en la Avenida 27 de febrero, consolidando su presencia en el principal corredor tecnológico del país.

Durante la actividad, medios de comunicación, creadores de contenido y aliados estratégicos asistieron para conocer la propuesta tecnológica de la marca, recorrer la tienda y explorar su amplio catálogo con miles de productos, que incluye soluciones en audio, conectividad, energía, seguridad, smart home, así como herramientas, componentes y accesorios.

“Seguimos apostando por República Dominicana como un mercado clave en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica. Estar presentes en una de las avenidas más importantes del país y en el epicentro tecnológico de la capital nos permite conectar de forma más directa con nuestros clientes y seguir impulsando el desarrollo tecnológico en la región”, señaló Alejandra Cely, Retail Country Manager de Steren República Dominicana.