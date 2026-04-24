Manpower Group y Unicda con nuevos programas para estudiantes

Con el propósito de fomentar el desarrollo profesional del capital humano dominicano en áreas tecnológicas de alta demanda, ManpowerGroup, empresa lider en soluciones de recursos humanos, en alianza estratégica con la Universidad Domínico Americano (Unicda), anunció el lanzamiento de la “Beca ManpowerGroup Unicda de Impulso Académico para estudiantes de Primer Ingreso”.

El encuentro, fue celebrado en el Salón de Exposiciones de la academia y estuvo encabezado por Josefina Pepín, vicerrectora académica de la Universidad del Domínico Americano y Natalia Vásquez, gerente de país de ManpowerGroup.

Los jóvenes galardonados podrán cursar una de las tres carreras clave para la innovación tecnológica que imparte la universidad: Ingeniería de Software, Ingeniería en Ciencia de Datos o Ingeniería en Ciberseguridad.

Este programa surge en respuesta directa a los hallazgos del reciente informe global "Tendencias Laborales 2026" de ManpowerGroup.

El estudio advierte sobre una "Crisis de Sucesión" en el liderazgo y la consolidación de los "Equipos Súper Híbridos", donde el talento humano y la Inteligencia Artificial trabajarán de la mano", expresó Vásquez durante la actividad.