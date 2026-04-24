Font Gamundi conmemora 107 años de historia

Con una misa de acción de gracias en la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, ejecutivos de la empresa Font Gamundi celebraron su aniversario número 107.

La eucaristia realizada en un ambiente de solemnidad y gratitud en el mismo lugar donde inició sus operaciones a principios del siglo XX fue oficiada por monseñor José Amable Durán y contó con la presencia de ejecutivos, colaboradores y relacionados de la empresa, quienes se reunieron para agradecer por más de un siglo de labor continua.

Durante la celebración, se resaltó que la permanencia de la empresa a lo largo del tiempo ha sido posible gracias a la combinación de visión empresarial, compromiso humano y valores que han guiado su desarrollo generacional.

Asimismo, se rindió homenaje a sus fundadore, Sebastián Font, Pedro Gamundi, Bartolomé Thomas, Pepe Thomas, Pedro José Thomas y Pedro Alorda poe su legado como pilares de una organización que ha mantenido su identidad y arraigo en La Vega.

Durante la actividad también se destacó el rol fundamental de sus colaboradores y el apoyo constante de las familias vinculadas a la empresa, elementos clave en su crecimiento sostenido.

La jornada concluyó con una bendición especial y un compartir entre los asistentes