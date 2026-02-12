Capitán de la Fuerza Aérea enfrentará seis cargos por narcotráfico y lavado en Puerto Rico

Pedro José Espinal Arthur, capitán de la Fuerza Aérea y excoordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana, aceptó irse de forma voluntaria hacia Puerto Rico, tras ser acusado de seis cargos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.

De acuerdo a la solicitud de extradición, conocida en la Suprema Corte de Justicia el jueves 15 de enero de 2026, y que tuvo acceso Listín Diario, se le imputan cargos vinculados al tráfico de cocaína y lavado de activos.

El primer cargo que presentó el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico fue por asociación delictuosa para cometer delitos de lavado de dinero; el segundo cargo es por asociación delictuosa para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectadle de cocaína.

La tercera acusación indica que Espinal Arthur está imputado de ayudar y facilitar a otros en la posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

Los cargos cuatro, cinco y seis especifican que el militar ayudó y facilitó a otros a lavar instrumentos monetarios.

De acuerdo al documento “está siendo requerido para ser juzgado por la causa penal identificada como 24-025 (PAD), de fecha 31 de enero del año 2024, por el Tribunal del Distrito de Puerto Rico”.

Antes de su apresamiento, este hombre residía en el municipio Buena Vista Norte, provincia La Romana.

Su extradición fue autorizada en el decreto 48-26, firmado por el presidente Luis Abinader.

Este hombre ostentó el cargo de coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana hasta mayo de 2024. Por este cargo poseía un salario de RD$40,000.00.

Mientras que como capitán de la Fuerza Aérea también ganaba un sueldo de RD$34,575.75. Este hombre obtuvo el cargo, de acuerdo al Ministerio de Defensa, en el año 2023.