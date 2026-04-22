Alcaldesa de Tamayo demanda comunicadora por delitos tecnológicos y difamación e injuria

La alcaldesa de Tamayo, Juana Cristina Mateo, denunció alegadas difamaciones de parte de la comunicadora Vianny Mercedes Ferreras Matos, quien en un programa de radio y televisión la vincula a supuestas presiones para que al director del Hospital Julia Santana utilice dinero público para pagar un local del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La exgobernadora, apoderó del caso a la firma de abogados "José Antonio Vargas Reyes y Asociados", y el pasado martes depositaron en el Tribunal de Primera Instancia de Bahoruco una querella en parte civil a fin de procurar el resarcimiento de los daños morales.

“Son cosas que dañan mi moral y yo no puedo seguir permitiendo eso. Ahora ella tiene que probarme eso o que desmienta en los medios que eso no es así, ella lo sabe”, dijo la ejecutiva municipal.

Según José Antonio Vargas Reyes, la comunicadora violó varios artículos de las leyes 53-07 y 62-32 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de Difamación e Injuria, en el programa Media Mañana que se transmite por TVCB, "Punto y Coma Radio" y otros medios de comunicación.

“Juana Mateo es una persona digna, responsable, que nunca ha cometido un acto reñido con la ley y ella tendrá que responder ante los tribuales de la república, específicamente, en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco”, dijo el abogado.

Acompañado de los abogados Bienvenido Peña Cordero y Guillermo Méndez, Vargas Reyes, dijo que para reparar los daños a su representada están solicitando dos millones de pesos, aunque dejó claro que lo importante no es lo que económico, sino que Vianny Ferreras se retracte de lo expresado.

En tanto, Peña Cordero, dijo que hay una clara intención de afectar moralmente a Juana Mateo y que aparte de que ella no es una de los dirigentes principales del PRM tampoco el partido gobernante tiene local en Tamayo.

“Nosotros estamos acéfalos de local, no tenemos un local donde el partido se reúna, entonces como ella dice, que está obligando a al director del hospital para que saque fondos para pagar el local del PRM cuando no tenemos local, eso es ganas de hacer daño” dijo el exalcalde de Tamayo.