El Torito sobre caso Jet Set: “Yo tuve amistad con Antonio y su hermana, pero yo quiero justicia”

El merenguero y senador de la provincia Monseñor Nouel Héctor Acosta "El Torito" se pronunció sobre el caso judicial que se encuentra en los tribunales de República Dominicana por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde fallecieron 236 personas, incluido su colega Rubby Pérez.

Durante una entrevista en el canal de YouTube Molusco Tv con el humorista y locutor puertorriqueño Jorge Pabón, el artista dijo que espera que el proceso concluya con una sentencia justa para todas las víctimas de la tragedia y sus familiares.

“Como dominicano al fin, artista al fin, yo tuve amistad con Antonio y con su hermana porque para ir a cantar allá, había que hablar con ellos para negociar contrato, pero como dominicano y como artista y amigo que fui de Rubby, yo solo tengo una sola frase que envuelve todo: Igual que el país, yo quiero justicia, la que Dios disponga, pero justicia”, afirmó.

“Es la única forma en que podemos llevar tranquilidad a los que fallecieron, a los familiares, a los que quedaron con una pierna rota, con un brazo roto, con un ojo perdido, lo que sea, justicia, eso es lo que envuelve todo”, recalcó.

“Yo no le deseo mal a nadie, ni la muerte a nadie. Ahora, justicia sí. Y el pueblo dominicano necesita justicia. Esa es la palabra que tú escuchas resonando en las cuatro esquinas de mi país”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que puede generar que la justicia ignore el pedido de la población.

“El país nuestro es un país muy creyente y hay mucha gente orando para que esto sea lo más justo y correcto posible porque de ser lo contrario a lo que la gente está pidiendo, puede haber un problema muy delicado y ojalá que Dios nos ayude a que eso no sea de esa manera”, precisó.

“Que la justicia sea real, la que el pueblo quiere”, indicó.

El cantante se encuentra de gira de medios en Puerto Rico previo a su concierto del próximo 23 de mayo en el Coca Cola Music Hall de Puerto Rico.

caso jet set



El Ministerio Público presentó la acusación en contra de los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat Veras, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, hecho que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas, el 8 de abril del año 2025.

El expediente indica que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.