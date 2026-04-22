Seis de los implicados en muerte de chofer Deivy Abreu Quezada deben multas de tránsito

Al menos seis de las personas acusadas en el homicidio del chofer del camión recolector de desechos sólidos Deivy Carlos Abreu Quezada han sido multadas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) desde 2018 al 2025.

Este dato está contenido en la solicitud de medida de coerción contra estos hombres. Las autoridades persiguen a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, a quien se le acusa de apuñalar al chofer.

El documento establece que la única persona que no contiene una multa pendiente por alguna infracción de tránsito es Adony Antonio Ureña Ventura, de 31 años de edad.

La persona que más ha sido multada es Juan Carlos Soto Ortiz, quien tiene en el registro 7 multas, cinco de ellas exoneradas.

La primera infracción fue el 15 de mayo de 2018, por el no uso del casco protector. Esta multa fue pagada. Desde febrero de 2019 hasta abril de 2022 tiene cinco multas de tránsito que fueron exoneradas.

En la actualidad posee la multa de no uso del casco protector. Esta infracción de tránsito la cometió el 2 de junio de 2023 y está pendiente de pagar.

A este le sigue Kevin Francisco Metz Cruz, quien posee cuatro infracciones, dos de ellas pendientes de pagar desde el 2022.

También está Andrés Monclu González con tres infracciones de tránsito: No porte de licencia de conducir o licencia vencida del 28 de agosto de 2024; respeto a las señales del semáforo del 21 de mayo de 2025 y no porte de licencia de conducir del 21 de mayo de 2025.

Miguel García Balbuena también posee tres multas sin pagar por el no porte de seguro o seguro vencido del 6 de julio de 2024; también respeto a las señales del semáforo del 31 de julio de 2024. No uso del casco protector homologado. 12 de septiembre de 2024.

Carlos Andrés Roa Moran tiene una multa sin pagar por el no uso de las vías públicas y paseos del 22 de junio de 2022 y Joanfry Joel Núñez, también por el no uso del casco protector el 8 de diciembre de 2025.

Las autoridades acusan al grupo de asesinato; asociarse para perseguir, interceptar y matar a Deivy Carlos Abreu Quezada, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.