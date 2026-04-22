Juan Soto regresa a los Mets como segundo bate, el equipo irá poco a poco con él

Si bien la lesión en la pantorrilla de Juan Soto difícilmente haya sido el único motivo de la racha de 12 derrotas seguidas de los Mets, también es verdad que ha sido un factor en el mal juego del equipo.

Los Mets al menos resolvieron esa parte de su problema el miércoles contra los Mellizos, cuando estuvieron programados para activar a Soto de la lista de lesionados. El dominicano estuvo en la alineación anunciada de Nueva York, bateando segundo como designado detrás del nuevo primer bate Bo Bichette. En total, Soto se ha perdido 15 partidos por una distensión en la pantorrilla derecha.

Los Mets necesitarán hacer un movimiento en la plantilla antes del juego del miércoles para hacerle espacio a Soto. El equipo está operando actualmente con tres receptores, lo que convierte a Hayden Senger en el candidato lógico para regresar a Triple-A Syracuse. Un movimiento más agresivo sería deshacerse del jardinero veterano Tommy Pham, quien lleva de 8-0 con cuatro ponches desde que se unió al equipo.

"Definitivamente ayuda, pero no podemos poner toda la presión sobre un solo jugador", dijo el manager de los Mets, el venezolano Carlos Mendoza. “Sí, su presencia en la alineación, nadie lo va a negar. Pero poner toda la presión sobre, 'Oh, vamos a tener a Juan Soto y de repente vas a empezar a ganar', eso tampoco es justo para él. Sólo tienen que confiar el uno en el otro. Sólo tienen que permanecer unidos. Pero agregarlo a la alineación definitivamente ayudará”.

En el momento de su lesión el 3 de abril, Soto había bateado de manera segura en los ocho partidos que había jugado y tenía línea de .355/.412/.516 con un jonrón y dos dobles. Los Mets tenían un récord de 4-4 en ese momento, pero desde entonces han tenido un balance de 3-12 sin Soto, confiando en jugadores sin experiencia como Carson Benge, Jared Young y MJ Meléndez para reemplazarlo en la alineación. Soto no jugó en ningún partido de rehabilitación en las Ligas Menores, sino que confió en lanzamientos en vivo de jugadores de Ligas Menores en el Citi Field para mantenerse en forma. Corrió las bases y realizó ejercicios defensivos el martes, marcando su última prueba antes de ser activado.

El año pasado, en su temporada de debut con los Mets, Soto jugó en 160 encuentros, registrando 38 bases robadas, la mayor cantidad en la Liga Nacional, además de 43 cuadrangulares y 127 bases por bolas, también la mayor cantidad en las Grandes Ligas. Hasta este año, había sido uno de los jugadores más resistentes de las Mayores, promediando 160 juegos por campaña del 2023 al 2025. No había estado en la lista de lesionados desde el 2021.

"Nos va a ayudar mucho", dijo el campocorto de los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor. “Es alguien que cualquier alineación quisiera tener, y tenemos la oportunidad de tenerlo aquí. Entonces, no vemos la hora de que regrese y haga lo suyo. Al final del día, espero que no se le ponga toda la presión, porque sería un poco injusto. Pero sé que nos va a ayudar muchísimo. Es uno de los mejores tres bateadores de la liga”.

Entendiendo lo valioso que es el cuatro veces convocado al Juego de Estrellas para su alineación, los Mets tienen la intención de ir despacio con Soto. El toletero no jugará partidos consecutivos de inmediato a la defensa. En cambio, cuando Soto juegue en partidos consecutivos, al menos uno de ellos será como bateador designado. De esta manera, los Mets tienen previsto reincorporar a Soto a su alineación sin sobrecargar su pantorrilla. Una vez que pase algún tiempo, Soto podrá jugar con más regularidad en el jardín izquierdo.

"Esperemos que [el miércoles] sea el comienzo con él en la alineación", dijo Mendoza, "y luego veremos qué pasa".