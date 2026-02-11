Pedro Espinal Arthur, extraditado por narco, era capitán de la Fuerza Aérea y coordinador en Aeropuerto de La Romana

Pedro José Espinal Arthur, enviado en extradición hacia Puerto Rico a través del decreto núm. 48-26 acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y lavado de activos, era capitán de la Fuerza Aérea y hasta mayo del 2024 fungía como Coordinador Militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana.

De acuerdo con la nómina del mes de mayo de la Dirección General de Migración, Espinal Arthur ostentaba un salario de 40,000 pesos; según el Ministerio de Defensa, desde el 2023, por el rango, el capitán de la Fuerza Aérea, también ganaba un sueldo de RD$34,575.75.

La acusación contra el exmilitar le imputa cargos de asociación delictuosa para cometer delitos de lavado de activos, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, asociación delictuosa para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, así como complicidad en la posesión con intención de distribución de dicha sustancia, además de ayudar y facilitar a otros en el lavado de instrumentos monetarios; todos en violación del título 21 del Código de los Estados Unidos.

Proceso de extradición

La extradición, firmada el presidente Luis Abinader durante la última semana del mes de enero, responde a una solicitud formal presentada por la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, mediante la Nota Diplomática núm. 2025-0406, del 27 de mayo de 2025, relacionada con una acusación criminal depositada el 31 de enero de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, identificada como Criminal núm. 24-025 (PAD), también referida como Caso núm. 3:24-cr-00025-PAD.

Tras ello, el 1 de julio de 2025se apoderó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana del proceso de extradición a solicitud de la Procuraduría General de la República, mediante instancia presentada.

Durante la audiencia pública presencial celebrada el 15 de enero de 2026, el imputado aceptó voluntariamente el procedimiento de extradición simplificada, al consentir su entrega a las autoridades estadounidenses, conforme a lo establecido en el Tratado de Extradición suscrito entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, aprobado mediante la Resolución núm. 507-16, del 10 de junio de 2016.

“Oído al Lcdo. Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, procurador adjunto, quien actúa en nombre y representación del Ministerio Público, manifestar lo siguiente: ‘El nacional dominicano Pedro J. Espinal Arthur está siendo pedido en extradición por las autoridades penales de los Estados Unidos, y hemos escuchado de viva voz de él y su defensa técnica que se va a acoger a la extradición simplificada’”, reseña el acta de la audiencia celebrada.