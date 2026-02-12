Conadis: Supervisar la inclusión laboral en el país continúa siendo un desafío

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) estableció en el censo realizado en 2010 que al menos el 12% de la población dominicana vive con algún tipo de discapacidad.

Esta condición contempla diversas limitaciones, dentro de las cuales están las físicas o cognitivas, que generan una barrera en la inclusión social de quien la padece.

Aunque en el país existen políticas públicas que tienen el objetivo de trabajar en ese sentido, supervisar la ejecución en las instituciones públicas y empresas continúa siendo un desafío para el Gobierno.

Así lo reconoció este jueves el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Mets, indicando que la integración de ese segmento poblacional a los espacios de productividad aún ocupa un puesto en la lista de los retos pendientes por superar.

La Ley 05-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad le ordena a los empresarios destinar el 2% del personal total contratado para personas con discapacidad. Mientras que las entidades del Poder Ejecutivo deben designar el 5% como parte de sus asalariados.

Sin embargo, Metz expresó que las autoridades todavía no han alcanzado a plenitud la capacidad de asegurar la correcta ejecución de ese dictamen legislativo.

"Es un reto. Tampoco tenemos la capacidad de supervisión, pero estamos haciendo procesos de integración con el Ministerio de Trabajo para vigilar al sector privado", dijo.

Metz emitió estas declaraciones al ser entrevistado por reporteros de este medio luego de participar en el cuarto congreso de Inclusión Social y Laboral realizado por Best Buddies, una organización sin fines de lucro.

Según expresó, es necesario que el Congreso Nacional modifique la Ley 05-13 para poder mejorar los mecanismos de supervisión.

Mientras tanto, indicó que el sector público ha avanzado en este aspecto, ya que incurrir en un desacato de la disposición legislativa podría afectar la remuneración económica de los empleados institucionales.

"En el sector público estamos con indicadores que son de aplicabilidad obligatoria para toda institución del Estado que tenga un comité de inclusión y discapacidad. El que no lo cumple pierde incluso los bonos del empleado", precisó.

Voluntad política

El senador Omar Fernández entiende que la voluntad política sería la única causa que podría impedir la exclusión productiva de los ciudadanos con condiciones especiales.

"Esencialmente, lo que ha hecho falta es voluntad política de hacer cumplir la ley", declaró Fernández, tras ser consultado por este medio durante la actividad.

Otros desafíos

Por otro lado, Metz detalló otras situaciones que provocan un obstáculo para la comunidad de discapacitados.

Una de estas es establecer la tipificación de discapacidad intelectual dentro del marco legal, así como unificar una ley general que concentre las disposiciones sobre discapacidad y autismo.

Además, señaló la importancia de instalar los servicios del Conadis y las demás instituciones vinculadas con el área en el territorio nacional, evitando que la "gente venga a hacer todos sus procesos en la provincia Santo Domingo".

Por último, destacó la importancia que tiene mantener la institucionalidad en el Conadis, ya que esto aseguraría la ejecución de manera sostenible del Plan Nacional de Discapacidad, presentado el pasado año.