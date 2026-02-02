Entregan nueva cédula a personas con discapacidad y a miembros del Salón de la Fama de Cooperstown

La Junta Central Electoral (JCE) continuó con la entrega de la cédula de identidad y electoral en el nuevo formato a sectores focalizados del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), así como a miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.

En el marco de la primera etapa de despliegue progresivo, controlado y limitado, la entidad inició con la captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula de identidad y electoral a Diego Castillo Yarull, Yahaira Peña Mota, Miguelina de Jesús Susana, Pablo Lemuel Taveras, en el marco del Proyecto de la Cédula Accesible a personas con discapacidad.

En tanto, le fue entregada la cédula de identidad y electoral a los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown Juan Marichal, primer dominicano en ingresar al Salón de la Fama, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz.

En la jornada entrega de la nueva cédula de identidad y electoral, participaron el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, la miembro titular y coordinadora de la Mesa de Inclusión Dolores Altagracia Fernández Sánchez y la miembro titular Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, así como el cuerpo directivo de la institución.

Presentes, además, Benny Metz y Alexis Alcántara, presidente y director ejecutivo del Conadis, respectivamente, así como también representantes de la entidad.

Jáquez Liranzo: JCE reafirma compromiso con la inclusión

Jáquez Liranzo destacó que esta actividad es de gran satisfacción porque cumple con uno de los valores del Plan Estratégico Institucional de la JCE, la inclusión.

El mismo indicó que la JCE, en el marco de las estrategias que se implementan en el Proyecto de Cédula Accesible, se trabaja para que no existan barreras al momento en que el ciudadano o ciudadana vaya a obtener el documento de identidad.

Manifestó que a través de la Mesa de Inclusión, que coordina Dolores Altagracia Fernández, y con el apoyo de Conadis, continuarán trabajando para que las personas con discapacidad no encuentren esas barreras, reiterando el llamado a la ciudadanía a asistir por mes de cumpleaños al proceso de cedulación a partir del 12 de abril.

De su lado, Benny Metz destacó que para la entidad esta jornada tiene un gran significado porque representa un acto de justicia social de garantía de derechos fundamentales. Manifestó que la cédula es la puerta de acceso a la ciudadanía plena, al ejercicio de derechos civiles y políticos y a la inclusión.

Miembros del Salón de la Fama califican proceso de excelente

Los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown Juan Marichal, primer dominicano en ingresar al Salón de la Fama, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz, quienes fueron abordados por la prensa, calificaron el proceso de cedulación como excelente.

“Es un proceso inigualable. Me siento sumamente orgulloso de estar aquí recibiendo la cédula. Creo que todos los ciudadanos se van a sentir orgullosos de la labor de la JCE, de Román Jáquez y del Pleno”, destacó Juan Marichal, quien agradeció por el servicio y el trato del personal.

Asimismo, Pedro Martínez, calificó el proceso como excelente y agradeció al Pleno de la JCE por haber asumido este compromiso con la nación con integridad y afianzando la seguridad de la identidad de cada ciudadano.

En tanto que David Ortiz agradeció la oportunidad y dijo que este proceso le envía un buen mensaje a la nación: que todo el mundo adquiera su documento de identidad a partir de abril en el mes de su nacimiento.