Se registran más de 200 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del 2026

El Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec), iniciativa de la Junta Central Electoral (JCE), registra mediante actas de defunción 217 fallecimientos por accidentes de tránsito en lo que va del 2026.

Mientras, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) contabiliza 202 muertes por siniestros viales hasta la fecha, 56 durante fines de semana y 112 en horarios nocturnos.

De acuerdo a una recopilación de información en distintos medios de comunicación, solo 21 muertes han sido públicas y otras 14 fueron registradas el primero de enero por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) durante su operativo de Fin de Año.

accidentes de tránsito

Fuera de las muertas registradas por el COE, fallecieron Katherine Francisco, de 26 años de edad, y su hija Esther Francisco, de un año.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves en la avenida Circunvalación Norte, cuando regresaban de celebrar el día de año nuevo y se dirigían desde el sector Hato Mayor hasta Cienfuegos en Santiago.

Las víctimas del accidente fueron llevadas al municipio Guananico, Puerto Plata.

2 de enero

Mientras se desplazaba por el municipio de Neyba, común cabecera de la provincia Bahoruco, falleció Emilia Vargas Féliz, quien era estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) del recinto Barahona.

Vargas Féliz perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero que une el balneario Las Marías con la comunidad Cerro Al Medio.

También fallecieron tres jóvenes durante un accidente de tránsito en el tramo que divide el Balneario Las Marías y el Barrio Cerro al Medio, en este municipio.

Los fallecidos fueron identificados como Alba Lidia Pérez Peña, Emilia Vargas Feliz y Jonathan Herasme Cuevas.

El intendente del Cuerpo de Bomberos de Neyba, Danny Vasquez, dijo que el accidente se produjo entre dos motocicletas y dos vehículos.

Cinco fallecidos en dos accidentes de tránsito consternan a la provincia Peravia Lea también

4 de enero

La densa neblina y las condiciones de baja visibilidad registradas en horas de la madrugada del 4 de enero incidieron en el accidente de tránsito que provocó la muerte de Keury Encarnación, ocurrido en la zona de La Cumbre, en el Distrito Municipal Nizao-Las Auyamas.

Encarnación se desplazaba a bordo de una motocicleta X1000, cuando colisionó con un jeep color blanco, placa G371862, conducido por Robert Enmanuel Veras, quien posteriormente se entregó a las autoridades, informó el capitán José Rafael Pérez Pérez, comandante de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

15 de enero

Dos jóvenes murieron la noche del jueves 15 de enero al chocar la motocicleta tipo pasola en que transitaban por la carretera que va del municipio Consuelo hacia la ciudad de Hato Mayor.

Los jóvenes fueron identificados como Yordany Manuel Pacheco Morel, quien residía en el barrio Los Filiú del municipio Consuelo, el cual murió en el lugar del accidente, y Ángelo Santana, quien residía en el batey Los Platanitos, el cual fue trasladado por una unidad del Sistema 9-1-1 al Hospital Regional Antonio Musa, donde posteriormente falleció.

Ambos jóvenes se desplazaban en la pasola, chocando con una camioneta marca Ford, de color gris, cuyo conductor se desconoce.

19 de enero

Un accidente en el cruce que comunica a los municipios Las Salinas, en la provincia Barahona, y Cristóbal, perteneciente a la provincia Independencia, dejó dos muertos por accidente de tránsito.

Las víctimas fueron identificadas como Iván Cuevas Cruz, cabo del Ejército de la República Dominicana (ERD), y Rubio Carrasco, ambos residentes en el municipio Cristóbal, provincia Independencia.

20 de enero

Dos niños de 3 y 13 años fallecieron al ser impactados por el conductor de un vehículo pesado en la comunidad Cambita, provincia San Cristóbal.

Las víctimas fueron identificadas como José Enmanuel Nova y Ever Martínez Mateo.

Según el padre del mayor, José Ramón Nova, entre las 5:17 de la tarde, un camión impactó a los menores, arrebatándoles la vida de inmediato. Este se enteró cuando llegó de trabajar y fue sorprendido con un audiovisual donde se mostraba el hecho.

El conductor del camión se enfrenta a una medida de coerción de tres meses de prisión domiciliaria y con impedimento de acercarse a las proximidades del hecho, según informó Nova.

21 de enero

Una persona murió en un accidente de tránsito que fue el resultado de la celebración del Día de Nuestra Señora de La Altagracia.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aclaró que el evento en el que falleció Rosa América Olea, de 68 años, sucedió fuera del dispositivo de seguridad establecido.

Olea murió a causa de un accidente de motocicleta en la ciudad de La Romana, el pasado lunes a las 5:30 de la tarde.

23 de enero

Un accidente de tránsito ocurrido en una zona montañosa en Jarabacoa cobró la vida de un miembro de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como el sargento Aurelio Contreras Quezada, de 35 años, quien prestaba servicios como patrullero en el Distrito Municipal de Manabao. El agente era oriundo de Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

Accidente en Villa Gonzales.LD.

El incidente se registró la noche del viernes 23 de enero de 2026, luego de que el oficial concluyera su jornada laboral.

1 de febrero

Tres personas fallecieron en un siniestro vial mientras transitaban por la avenida de Circunvalación de Baní, la mañana del pasado domingo 1 de febrero.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, en el tramo este de la vía, próximo a Ojo de Agua, en la zona del Distrito municipal Paya.

Los fallecidos de esta tragedia son Huáscar Almonte Almonte, de 46 años de edad; Wilmin Asencio Almonte, de 18, y Jorge Mateo, de 73.

Según testigos, el violento siniestro se produjo por un rebase temerario que hizo uno de los conductores de los tres vehículos involucrados en el choque.

Otro accidente de tránsito en Baní cobró la vida de un hombre y su hija cuando el jeep en el que se transportaban se precipitó casi al vacío en la carretera que conduce hacia la comunidad El Manaclar.

Los fallecidos son Domingo Villar Sánchez, de 68 años de edad, y su hija Yarianny Villar González, de 16 años.

Ambos murieron tras salir expulsados del vehículo cuando el conductor perdió el control en una bajada, luego de que el jeep perdiera uno de sus neumáticos traseros, se volcara y quedara al borde del precipicio.

La misma noche del domingo falleció Vinicio Valentín Polanco, de 31 años, cuando una yipeta lo impactó en la carretera Navarrete-Puerto Plata, en el tramo Guanábano.

2 de febrero

Siguen sumándose muertes en Baní, al encontrarse un cuerpo en la carretera Sánchez, en el tramo Santa Cruz de Yaguate, en dirección Baní–San Cristóbal.

José Ceballos, encargado de operaciones de la Defensa Civil en la región Valdez, aseguró que la muerte se produjo a causa de un impacto entre el vehículo en que viajaba la víctima y un camión que se encontraba estacionado en la vía.