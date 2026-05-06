Sobre la honra y el dinero

En mi columna de este miércoles 6 escribí sobre la forma en que se ingresa a ser socio de los Tigres del Licey, una entidad deportiva sin fines de lucro. Ofrecí detalles de que, por estatutos, Licey tiene una membresía límite de 250 personas; actualmente hay 220 y no hay planes de expandir más allá, de acuerdo a su presidente, Miguel Guerra.

Pero también aclaré dos puntos: 1ro. Que para ser socio del Licey el único requisito es solicitarlo por escrito a la directiva vigente para su ponderación. Y 2do. En caso de ser aceptado, no será necesario pagar un solo centavo. Solo es cuestión de “honra”, del honor de ser socio de dicho equipo, si es que alguien puede entender eso. Licey es una gran institución, igual que los demás clubes de la liga dominicana de béisbol.

Un trío de personas me preguntó al respecto: ¿qué se gana siendo socio del Licey?, ¿cuáles son los beneficios?, y entendí la pregunta. Porque, como ha evolucionado el mundo, mucha gente solo mira el beneficio del dinero; nunca se detienen a valorar la honra que significa contribuir con determinada institución.

Y un colega periodista me dijo que no creía para nada que los directivos azules no reciben salarios, porque no se comprende ni se acepta la versión de que dicha labor la hacen sin exigir remuneración. Ese es otro lado de la moneda.

Hace poco escribí que la directiva del club Naco, ni su presidente, reciben remuneración económica por su labor. Y así también funciona en el deporte olímpico: los directivos de las federaciones y del Comité Olímpico no tienen sueldos, aunque pudieran recibir pagos por gasolina, dieta y tickets aéreos cuando realizan actividades en el interior o el exterior.

(Eso incluye, y ocurre con frecuencia, que muchos dirigentes sustraen recursos de su organismo en forma irregular; son mañosos naturales. También está la posibilidad de que los directivos hagan negocios colaterales mediante tráfico de influencias o el uso de testaferros. Nada es perfecto en el universo de los humanos).

ACLARACIÓN DEL LICEY

Al respecto del Licey, pregunté a Miguel Guerra, el presidente del club, su opinión sobre estos cuestionamientos y me escribió lo siguiente:

“Los Tigres del Licey no son solo un equipo de béisbol, son una institución histórica con más de 118 años de gloria y tradición al servicio del deporte dominicano y probablemente aglutina más fanáticos y seguidores que cualquier partido político del país.

“Beneficio económico ninguno, ya sea socio o directivo. Ser parte del Licey (socio) es una honorabilidad y sentimiento (fanatismo), y una cuestión de tradición familiar que se ha transmitido de generación en generación, que nos da sentido de pertenencia…

“Quizás eso es principalmente lo que nos mueve. Pero claro que, estando en la organización, la posibilidad de obtener boletas se incrementa, acceso gratis al estadio y asientos preferenciales, asistir a las actividades sociales que organizamos, tener contacto directo con los jugadores (personalidades) e información confidencial, tener el derecho de votar en las asambleas, incluso para la escogencia de la directiva, podría también considerarse un privilegio.

“Muchas personas, irónicamente, añoran tener un pase de cortesía de la LIGA con acceso ilimitado a los estadios, aunque quizás solo asistan una vez al año.

“Ser socio del Licey no es solo un privilegio, es un compromiso con la historia, la cultura y el deporte de la República Dominicana. Es ser parte de algo más grande que uno mismo”.

NOTAS DE MLB

.- Falleció ayer, a la edad de 87 años, Ted Turner, y los fanáticos más viejos del béisbol de Grandes Ligas lo recuerdan con afecto. ¿Por qué? Resulta que cuando aquí introdujeron el Telecable Nacional, dos de los canales en programación eran el TBS de Atlanta y el WGN; el primero transmitía los juegos de los Bravos de Atlanta y el segundo los de los Cachorros de Chicago. Esos partidos se veían cada día aquí, en el país, y de ahí la familiaridad con Turner, quien también fue fundador de CNN de noticias… Más adelante Turner tuvo problemas de salud, vendió todos sus negocios, pero permaneció en la mente de muchos. Su legado permanecerá en la historia. Era dueño de los Bravos.

.- Los Yanquis de Nueva York llamaron al lanzador dominicano Yerry de los Santos, que estaba en las menores. De los Santos, de Samaná, ya había estado arriba este año apareciendo en par de juegos, pero nada relevante. En 2.1 innings le dieron 3 hits, dos bases por bolas y una carrera. Los Yanquis siguen dominando fácil la División Este con 25-11, el mejor récord de la Americana hasta el miércoles.

.- El martes, Houston venció a los Dodgers 2 por 1, con dos jonrones solitarios de Shohei Ohtani. Ahora tiene marca de 2-2 con efectividad de 0.97. Este miércoles por la tarde, Dodgers ganaron 12-2 con tres jonrones del cubano Andy Pagés, que suma 8. (Ohtani tiene 6).