Amed Rosario valora la confianza de Aaron Boone y su adaptación al rol múltiple en Nueva York

El dominicano Amed Rosario aseguró que la combinación entre ofensiva, pitcheo y salud colectiva ha sido clave en el sólido inicio de temporada de los Yankees de Nueva York, equipo que se mantiene entre los mejores de las Grandes Ligas durante las primeras semanas de la campaña 2026.

“En verdad, el equipo se ha mantenido saludable, que yo creo que eso es lo importante”, expresó Rosario al referirse al buen momento del conjunto neoyorquino.

El utility agregó que el éxito del club también responde a que “cada uno está haciendo su trabajo” y a que los jugadores llegan diariamente “a trabajar duro” y “a divertirse”.

Rosario explicó que una de las claves para mantenerse listo en un rol utilitario ha sido desarrollar una rutina constante de preparación.

“Siempre me preparo como si tuviera la alineación, porque yo sé que en algún momento del juego me va a tocar el chance”, afirmó el pelotero, quien ha defendido múltiples posiciones dentro del esquema de Aaron Boone.

El veterano de 10 temporadas también elogió la capacidad de Boone para administrar el roster y aprovechar el momento ofensivo de sus jugadores.

“Boone es un manager bastante inteligente y sabe lo que hace”, sostuvo Rosario, quien ha sido utilizado tanto en el cuadro interior como en funciones de apoyo ofensivo durante la campaña.

El exjugador de los Mets de Nueva York recordó además el impacto que tuvo salir de la organización donde inició su carrera profesional.

“Fue algo que me sorprendió en su debido momento, pero como todo el mundo sabe, esto es un negocio”, comentó Rosario, aunque dejó claro que mantiene agradecimiento hacia la franquicia que le permitió cumplir “sus sueños en realidad”.

Rosario igualmente destacó la influencia que ha tenido el coach dominicano Luis Rojas en su desarrollo dentro del béisbol profesional.

“Rojas y yo, eso es como padre e hijo”, dijo el infielder, quien explicó que mantiene una relación cercana con el técnico desde las Ligas Menores.

Sobre la posibilidad de jugar en Lidom, Rosario afirmó que hacerlo en República Dominicana sería “un privilegio” para compartir con fanáticos que no siempre pueden verlo jugar en las Grandes Ligas.

Amed, nacido en Santo Domingo, de 21 años, y quien está en su décima temporada en MLB, con siete equipos ha consolidado su valor como jugador utilitario de los Yankees de Nueva York gracias a su versatilidad defensiva y producción oportuna con el bate.

El dominicano ha visto acción en múltiples posiciones del cuadro interior y los jardines, aportando profundidad a una alineación que se mantiene entre las más consistentes de la Liga Americana.

Rosario ha respondido especialmente en situaciones de presión, convirtiéndose en una pieza confiable dentro de la rotación utilizada por el dirigente Aaron Boone durante el arranque de campaña.