Cinco fallecidos en dos accidentes de tránsito consternan a la provincia Peravia

Dos accidentes de tránsito, con un saldo de al menos cinco personas fallecidas, enlutaron el domingo a la provincia Peravia.

En la mañana del domingo, un choque entre dos vehículos dejó tres muertos y varios heridos en la circunvalación de Baní.

Mientras que en horas de la noche, un agricultor y su hija perdieron la vida al accidentarse el vehículo en que viajaban, cargado de aguacate, en la comunidad El Manaclar.

Los fallecidos en El Manaclar son el señor Domingo Villar Sánchez, de 68 años de edad y su hija Yarianny Villar González, de 16 años. Otras personas resultaron heridas, pero no se revelaron las identidades.

Se informó que el conductor perdió el control y la camioneta perdió un neumático.

El accidente de la circunvalación

Lo fallecidos en el choque de dos vehículos en la circunvalación de Baní fueron identificados como Jorge Mateo, de 73 años, Wáscar Almonte, de 49 años, y Wilmar Asencio, de 18.