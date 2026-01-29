Sepultan en SFM a joven de 14 años ultimada por su hermana

Familiares y amigos sepultaron a Aneisy Ceballos de Jesús, joven de 14 años de San Francisco de Macorís, quien fuera ultimada de varios disparos por su hermana Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años.

El sepelio se realizó apenas horas después de que sucediera el hecho.

De acuerdo a versiones preliminares, las hermanas se enfrascaron en una fuerte discusión, en el que estaba involucrado Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, pareja de la occisa, quien supuestamente le había agredido físicamente delante de ella, lo que desencadenó una discusión verbal que se convirtió en agresiones físicas.

Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años.Fuente externa

Ankelsy Valerio de Jesús se entregó voluntariamente la tarde de este jueves en la ciudad de La Vega, tras emprender la huida luego de cometer el hecho.

Según su versión, la acusada expresó que el conflicto que desencadenó en el fallecimiento de la adolescente fue por las agresiones físicas que sufría la menor de manos de su pareja.

“Yo y él veníamos discutiendo, porque yo le dije a él que por favor no le diera a Anelsy, porque su familia es guapa y ella tiene poca familia, y yo voy a salir a defenderla porque es mi hermana”, dijo la joven en un video publicado en redes sociales por Amy Rosario.