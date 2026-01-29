Joven que ultimó a su hermana de 14 años: "Lo que yo hice no tiene perdón"

Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, acusada de ultimar a su hermana de 14 años, Aneisy Ceballos de Jesús, expresó que el conflicto que desencadenó en el fallecimiento de la adolescente fue por las agresiones físicas que sufría la menor de manos de su pareja.

La acusada indicó que Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, pareja de la occisa, le pegó a su hermana delante de ella, lo que desencadenó una discusión verbal que se convirtió en agresiones físicas.

“Yo y él veníamos discutiendo, porque yo le dije a él que por favor no le diera a Anelsy, porque su familia es guapa y ella tiene poca familia, y yo voy a salir a defenderla porque es mi hermana”, dijo la joven en un video publicado en redes sociales por Amy Rosario.

Señaló que el arma homicida es de propiedad desconocida, ya que supuestamente la descubrió en una casa abandonada.

“Por donde yo vivo hay unas casas abandonadas, esa arma estaba ahí y hasta un chasis, no sé de qué vehículo, yo fui buscando mi perrito directamente allá y entré y la vi que estaba envuelta en unas cosas tiradas y yo desenvolví, vi lo que era y volví y lo dejé ahí. Cuando entré a la casa y me vi que estoy cortada y eso, salí, me acordé de eso y salí y le tiré a él, pero no fue a mi hermana”, manifestó.

La acusada fue reiterativa en señalar que no tuvo intención de ultimar a su hermana, sino a su cuñado, quien resultó gravemente herido.

“No fue a mi hermana los disparos, fue hacia él, yo pensé que iba a librar a mi hermana de un monstro y el monstro terminé siendo yo, yo nunca le tiré a ella”, aseveró.

Aseguró que lo que hizo no tiene perdón, por lo que no tiene palabras para su familia.

"Lo que yo hice no tiene perdón, no puedo decirle nada", dijo.

Asimismo, indicó que vecinas le advertían que la menor sufría agresiones de parte de Enmanuel Núñez Batista y agregó que presentaba mordeduras y moretones.

Policía

La Policía Nacional informó que Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó voluntariamente la tarde de este jueves en la ciudad de La Vega, tras ser buscada por la muerte de su hermana de 14 años, Aneisy Ceballos de Jesús.

La entrega se produjo luego de que las autoridades activaran su búsqueda mediante un aviso de "Se Busca", tras el hecho ocurrido la noche del miércoles en el sector Taina de San Francisco de Macorís.