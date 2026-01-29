Se entrega a la policía joven de 22 años acusada de ultimar a su hermana de 14 en SFM

La Policía Nacional informó que Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó voluntariamente la tarde de este jueves en la ciudad de La Vega, tras ser buscada por la muerte de su hermana de 14 años, Aneisy Ceballos de Jesús.

La entrega se produjo luego de que las autoridades activaran su búsqueda mediante un aviso de "Se Busca", tras el hecho ocurrido la noche del miércoles en el sector Taina de San Francisco de Macorís.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, la joven será trasladada desde La Vega hasta San Francisco de Macorís.

El médico legista certificó que la causa de la muerte fue shock hemorrágico por herida de proyectil de arma de fuego.

En la escena fueron colectados casquillos calibré 9mm y tres armas blancas.

En el mismo hecho resultó herido de gravedad Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en las periferias de una residencia, en momentos en que se originó una riña entre ambas hermanas.