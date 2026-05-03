Antigua Orden se une a marcha en San Juan contra la minería

Un grupo de ciudadanos, encabezado por la Antigua Orden Dominicana, partió este domingo desde el Distrito Nacional hacia San Juan para unirse a las manifestaciones contra la explotación minera. Los asistentes se concentraron en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, desde donde salieron hacia la provincia del sur.

Ángelo Vásquez, dirigente de la organización y líder del grupo, explicó las razones de la convocatoria al momento de salir: "Bueno, nosotros aquí nos encontramos reuniéndonos para salir para San Juan, de diferentes pueblos también vamos a movilizar personas, porque San Juan es de todos los dominicanos y tenemos que defenderlo, y para San Juan vamos, porque ese pueblo no está solo".

El viaje busca sumar apoyo a la marcha pacífica convocada por el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, que tiene como objetivo rechazar cualquier actividad minera en la zona que concentra la mayor producción de agua de la cordillera Central, de la cual se abastecen tanto el norte como el sur del país.

La agenda en la provincia contempla salidas simultáneas a partir de la 1:00 de la tarde desde el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y desde el Arco del Triunfo.

Asimismo, a las 2:00 de la tarde, otro grupo saldrá desde el Arco de Entrada de las Maguanas, pasando por el parqueo del play de Sabaneta hasta llegar al muro de la presa.

Para facilitar el traslado desde la capital, los organizadores dispusieron de dos autobuses gratuitos que salieron a las 7:00 y a las 9:00 de la mañana.