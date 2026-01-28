Guido Gómez Mazara dice frase sobre “cierre de ciclos” se refería a fin de alquiler de local

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, indicó que la frase sobre “el cierre de un ciclo”, expresada en la inauguración del nuevo local de la entidad que dirige, se refería a la conclusión del alquiler donde se encontraban las instalaciones antiguas y entraba en una era de tener un edificio propio.

“Eso implicaba el cierre de un ciclo (el alquiler) y las múltiples interpretaciones me conducen a decir lo siguiente: yo soy una persona consistente en sus argumentos, así como el edificio nuevo cierra un ciclo, también mi carrera política tiene ciclos”, expresó al ser entrevistado en “El Despertador”, que se transmite por Color Visión.

En la inauguración del nuevo edificio ubicado en la avenida 27 de Febrero, Gómez Mazara indicó que “como todo en la vida pasa, los ciclos concluyen y yo quiero tener la satisfacción de decirle a los amigos, a los compañeros del partido, a los compañeros del gabinete que cuando los ciclos concluyen, uno tiene la satisfacción de poder decirlo. Y tengo la satisfacción de que en estos 17 meses ya mi ciclo...”.

En la entrevista dada este miércoles, sostuvo que no aspirará a ningún cargo institucional dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), porque la tradición manda a que los expresidentes de la República Dominicana (en este caso sería Luis Abinader cuando culmine), ocupen el cargo de presidente del partido.

El director de Indotel dijo que dentro de esa organización política, cuando sea el tiempo, se encargará de garantizar el voto universal, “que no se transforme la regla de competencia, que los dominicanos en la diáspora voten”, entre otras directrices.

“Cuando llegue el 27, (año 2027), evidentemente yo voy a responderle a la gente como Jacobo Zabludovsky, era un importante periodista mexicano, le preguntó a Juan Gabriel sobre su orientación sexual, y él dijo que lo que estaba a la vista no necesita espejuelo. En el caso mío, todo el mundo sabe que yo voy a respetar los plazos institucionales, pero yo voy a competir”, dijo Mazara al referirse a sus aspiraciones presidenciales.

Al ser cuestionados sobre otros aspirantes de ese partido a la presidencia del país, expresó que ocupar un cargo público y estar en una nómina no garantiza que se gane un puesto electivo.

“Yo creo que es un acto de decencia política no usar la nómina pública para competir. Cuando se abran las compuertas de ese proceso, por lo menos este humilde servidor no va a estar vinculado a la nómina pública”, concluyó.