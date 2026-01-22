Guido Gómez Mazara: "Como todo en la vida pasa, los ciclos concluyen"

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, exclamó que los "ciclos concluyen" indicando que el suyo al frente de esa entidad estatal podría estar llegando al final.

Gómez Mazara utilizó el acto de inauguración de la nueve sede del Indotel en la 27 de Febrero, para resaltar cuál ha sido su legado durante 17 meses como presidente de esa institución.

"Y como todo en la vida pasa, los ciclos concluyen y yo quiero tener la satisfacción de decirle a los amigos, a los compañeros del partido, a los compañeros del gabinete que cuando los ciclos concluyen, uno tiene la satisfacción de poder decirlo. Y tengo la satisfacción de que en estos 17 meses ya mi ciclo...", exclamó Mazara al pronunciar las palabras principales del acto que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El mismo inició su discurso enumerando parte de los logros alcanzados al frente del Indotel.

"En estos pocos meses hemos contribuido con que el país conozca un Indotel vinculado a la televisión terapéutica; un Indotel trabajando en la conectividad de los destacamentos; un Indotel que forma, prepara, estimula que emprendan 48 mil mujeres con destrezas tecnológicas; un Indotel que trabaja en la voz con los mercados que desafortunadamente no tenían procedimientos tecnológicos para sus operaciones. La modernidad no puede ser un discurso coyuntural y politiquero es contribuir con que los dominicanos y dominicanas de cualquier institución sientan que las políticas públicas impactan de manera favorable", manifestó el funcionario.

"Creo más en mis convicciones que en un decreto"

Mazara señaló que realiza su trabajo motivado por sus propias convicciones y no porque se encuentre en búsqueda de un decreto presidencial.

"Yo creo más en mis convicciones que en un decreto, por eso creo en la construcción de un legado. Yo siempre defenderé las cosas que hacen sentir a todos satisfechos; yo siempre defenderé un crecimiento económico que garantice una reducción de la pobreza; que la pobreza en general se ponga más pequeña, que dos millones de dominicanos salgan de la pobreza monetaria; que la pobreza extrema se siga reduciendo", expresó.