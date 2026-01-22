Disminuye la presencia de rescatistas en la zona tras 22 días de la desaparición de Brianna Genao

Una inusual tranquilidad se percibe en la comunidad de Barrero, en Puerto Plata, desde la desaparición de la niña Brianna Genao, de apenas tres años de edad.

A más de tres semanas del hecho, la presencia de rescatistas en el área ha disminuido de manera considerable, al punto de que solo dos permanecen en el lugar donde se concentraron los operativos de búsqueda en los primeros días.

El FBI, que vino a territorio nacional para participar en la búsqueda con perros entrenados para dichas misiones, terminó su participación el 19 del presente mes.

la desaparición

El pasado 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, la niña Brianna Genao, de tres años, fue vista por última vez jugando con otros niños en una vivienda de dos niveles de color verde, en la comunidad de Barrero. Ese mismo día fue reportada oficialmente como desaparecida.

Agentes del FBI y el procurador adjunto Wilson Camacho durante la búsqueda de la niña Brianna Genao.Onelio Domínguez

Al día siguiente, 1 de enero de 2026, en horas de la tarde, los equipos de búsqueda localizaron una zapatilla rosada de la niña en las ruinas de una vivienda a poco más de 100 metros del lugar donde fue vista por última vez, lo que se integró a la investigación.

Los drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 se unieron con nueve drones de diferentes calibres el 7 de enero para reforzar la búsqueda en un operativo aéreo que cubrió un cuadrante aproximado de entre tres y cuatro kilómetros a la redonda, con vuelos a una altura de entre 300 y 400 pies de altura.