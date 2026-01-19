Interpol emite alerta amarilla por desaparición de Brianna Genao

La Organización International de Policía Criminal (Interpol) emitió alerta amarilla por la desaparición de la niña, Brianna Genao Rosario, de tres años, quien fue reportada como desaparecida desde hace 19 días.

En el portal web de la entidad fue publicada una foto de la menor, junto a datos de su desaparición, y de sus padres.

Asimismo, la Interpol pide a las personas que tengan alguna información sobre el paradero de Brianna, se comuniquen con la Policía Nacional o la Secretaría General de la Interpol.

De acuerdo a la organización, una notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, la cual se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones o desapariciones inexplicadas.

La notificación amarilla también puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.

“Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero”, explica la Interpol.

FBI se retira de área de búsqueda

Se informó que los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) culminaron su participación en los operativos de búsqueda de Brianna Genao. De igual forma, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo este lunes que el FBI sigue colaborando en la investigación.

Unidades Caninas del FBI y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos se integraron en la búsqueda de la menor.