¿Qué ha pasado con los tíos de la niña Brianna Genao?

Alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado 31 de diciembre, la niña Brianna Genao fue vista por última vez en la comunidad de Barrero, municipio Imbert, provincia Puerto Plata, donde vacacionaba junto a su abuela materna.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron una serie de interrogatorios y diligencias investigativas con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Durante los primeros días del proceso, las investigaciones se centraron principalmente en dos personas vinculadas por lazos familiares a la menor: Rafael Núñez Rosario, conocido como Papito, y Reyes Núñez Rosario.

Ambos fueron detenidos el 5 de enero para fines de investigación y permanecieron bajo custodia policial mientras se desarrollaban los interrogatorios.

En el transcurso de esos días, trascendió que los detenidos habrían confesado abusar, ultimar y enterrar la niña. Estas informaciones motivaron varios traslados de los implicados desde el cuartel de la Policía Nacional en Puerto Plata hasta diferentes zonas de la comunidad y áreas aledañas, sin que ninguna de las búsquedas permitiera dar con el paradero de Brianna.

A la fecha, y una vez vencido el plazo legal establecido para la retención sin formulación de cargos formales, Rafael Núñez Rosario y Reyes Núñez Rosario se encuentran en libertad, aunque bajo custodia policial, permaneciendo en la vivienda materna, la misma donde pernoctaba la menor al momento de su desaparición.

Reyes Núñez, tío de la niña Brianna GenaoListín Diario

En el ámbito laboral, se conoció que Rafael Núñez Rosario, quien al momento de los hechos se desempeñaba como empleado en una zona franca del municipio de Navarrete, provincia Santiago, fue desvinculado de la empresa. Así lo confirmó a Listín Diario una fuente interna de la compañía.

“El señor ya no pertenece a la empresa ni figura en el sistema, debido a varias ausencias registradas”, explicó la fuente consultada.

Por su parte, Reyes Núñez Rosario, quien se dedicaba a labores agrícolas dentro de la comunidad de Barrero, permanece actualmente sin ejercer actividad laboral alguna, como consecuencia directa de las circunstancias que rodean el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial que detalle el curso actual de la investigación.

19 días sin brianna

Hoy se cumplen 19 días de la desaparición de Brianna Genao, de apenas 3 años. La comunidad de Barrero permanece en vilo, cuentan que no han vuelto a dormir o comer bien desde que la menor fue vista por última vez. La tristeza y la preocupación, los ha invadido.

Brianna Genao, de tres años de edad.Fuente Externa

Según explican los comunitarios, se les permite el acceso después del perímetro, debiendo explicar hacia dónde van y qué harán.

Este lunes, la cinta perimetral se encontraba nueva vez en el camino vecinal que conduce a la casa de la bisabuela de Brianna, desde donde la niña despareció.

Sin embargo, la madrugada de este martes, aproximadamente a las 3:00 am, se escuchaba varios vehículos que subían hacia el lugar de la desaparición de Brianna. Al amanecer, otra vez estaba colocado el perímetro a más de 2 kilómetros del lugar.

A 19 días sin la niña, allí permanecen 5 personas resguardando el lugar: 3 policías y 2 miembros del Ejército.

la desaparición

Brianna Genao despareció el 31 de diciembre alrededor de las 5 de la tarde en Barrero, Puerto Plata, mientras se encontraba con su familia materna en víspera de celebrar el año nuevo. Ese mismo dia fue reportada oficialmente como desaparecida.

El 1 de enero en horas de la tarde mientras el equipo de búsqueda y familiares se encontraban buscando, el tío paterno de la niña encontró sus zapatillas en el río.

El 3 de enero la madre de Brianna, Jessica Gonzales, quien reside en el extranjero pudo venir al país, ya que no podía viajar porque su pasaporte de encuentra vencido y logró obtener un permiso para entrar al país

El 06 de enero fueron trasladadas 5 personas para fines de investigación, entre ellos dos tíos de la menor. Más tarde el 08 de enero el padre de Brianna, Carlos Manuel Genao, explica haber estado reunido con las autoridades, quienes le dijeron que los tíos de la niña habían confesado haber comercio el crimen.