Después de buscar más de 50 kilómetros, el FBI se retira del área de búsqueda de Brianna

Los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) culminaron su participación en los operativos de búsqueda de Brianna Genao González, la menor de 3 años desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, en la comunidad de Barrero, en Puerto Plata.

Según informaciones ofrecidas a LISTÍN DIARIO por una fuente ligada a la investigación, el pasado viernes 16 de enero fue el último día de colaboración del FBI en la búsqueda.

Sin embargo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo este lunes que el FBI sigue colaborando en la investigación.

El FBI “buscó alrededor de más de 50 kilómetros a la redonda y se sigue investigando otros elementos donde ellos nos están acompañando, no en el terreno, pero sí desde otro punto de vista”, explicó la funcionaria.

La agencia estadounidense “sigue trabajando con nosotros con la investigación. Han salido de la escena de la búsqueda que la investigación, de manera preliminar, establecía que era importante, para ver si había algún tipo de hallazgo respecto a la menor”, agregó.

Raful reiteró que no van a descansar hasta que esclarecer la desaparición de la niña.

“El FBI, como otras agencias, nos colaboran recurrentemente en este y otros eventos, y lo hacemos desde el punto de vista de la cooperación para fortalecer las labores de inteligencia de todas maneras”, puntualizó.

Raful ofreció estas declaraciones en rueda de prensa desde el Palacio de la Policía Nacional, tras celebrarse la reunión de seguridad ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

“Estamos trabajando sin descanso en la colaboración y el seguimiento de esta investigación, que esperamos que en los próximos días podamos tener resultados positivos”, dijo.

Unidades Caninas del FBI y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos se integraron en la búsqueda de la menor, a 12 días de su desaparición.

Se recuerda que el pasado 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, Brianna fue vista por última vez jugando con otros niños en una vivienda de dos niveles de color verde, en la comunidad de Barrero. Ese mismo día fue reportada oficialmente como desaparecida.

Al día siguiente, 1 de enero de 2026, en horas de la tarde, los equipos de búsqueda localizaron una zapatilla rosada de la niña en las ruinas de una vivienda a poco más de 100 metros del lugar donde fue vista por última vez.