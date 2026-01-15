Vigencia, costo, demora en la entrega y adiós al VIP: Lo que cambiará del pasaporte dominicano

El pasaporte biométrico electrónico ya es una realidad en República Dominicana. Este porta un chip que graba los datos personales, y consigo incluye beneficios no estipulados en la vieja credencial que te concede pasar a otro país.

Si aún no has considerado hacer el traspaso, LISTÍN DIARIO te explica lo que se implementará en el nuevo documento y lo que desaparecerá del "tradicional".

Esto incluye vigencia prolongada, con una variación en adultos y niños, costo, tiempo de entrega y otros beneficios que no existen en la antigua credencial de viaje.

Por el momento, su adquisición no es obligatoria, pero pronto sustituirá de manera “gradual” al pasaporte análogo, explicó Rocío Quiroz, directora de comunicaciones de la Dirección General de Pasaportes (DGP) durante un conversatorio con reporteros de este diario.

Precios

Entre el monto del pasaporte tradicional y el tecnológico existe una diferencia marcada, no sin antes recordar que la rapidez en la entrega del documento es crucial para establecer el precio.

El análogo o mecánico tiene un costo de RD$ 1,650.00; en caso de adquirir el VIP o expreso, es RD$ 2,650.00, ambos con una vigencia de seis años.

Para obtener el VIP con validez de diez años, es igual a RD$ 5,650.00.

Sin embargo, la credencial biométrica electrónica consta de una vigencia de una década para los adultos y cinco años para menores de edad; en ambos casos, el monto es RD$6,700.00.

En esta etapa, la modalidad VIP redefinió sus criterios: a partir de ahora se implementará como “urgencias”. De modo que solo aplica para diligencias de viajes, y asuntos educativos y laborales.

“El objetivo de redefinir las urgencias es evitar la saturación del sistema y asegurar que este servicio sea utilizado solo por quienes realmente lo necesiten”, aclaró Quiroz.

Agregó que, por el momento, el pasaporte electrónico tendrá el mismo monto en todos los niveles.

Modo de entrega

El pasaporte normal se entrega en un lapso de seis días laborables. En caso de adquirirlo, el expreso tiene una duración de tres horas, según detalla el portal de la Dirección General de Pasaporte.

No obstante, la entrega para la petición electrónica tiene un plazo de 24 a 72 horas, en términos generales, tres días laborables.

Mientras que, en la modalidad VIP, se entregará de tres a dos horas.

Beneficios del nuevo pasaporte

De acuerdo con la Dirección General de Pasaportes, la nueva credencial de viajes consta de un sinnúmero de beneficios.

Estos incluyen el servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior.

Además de una cobertura de 9,000 dólares para el traslado del cuerpo a RD.

En cuanto a la modernización y estándares de seguridad, el documento electrónico incorpora tecnología avanzada, con la integración de chip cifrado y una libreta de policarbonato multicapa, resistente al calor y el agua.

Asimismo, ofrece confiabilidad a nivel internacional, así como agilidad en los controles migratorios y en los procesos de trámites en línea, tanto para emisiones por primera vez como para renovaciones.