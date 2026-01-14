Abinader recibe el nuevo pasaporte electrónico y comienza su implementación en el país

Captura de fotografía, huellas digitales, firma encriptada...: el presidente Luis Abinader se convirtió este miércoles en la primera persona en recibir el nuevo pasaporte electrónico, un proceso que incluyó la toma de sus datos personales y marcó el inicio formal de la implementación de este documento en el país.

El pasaporte biométrico pasará de costar 5,650 pesos a 6,700 pesos, con una vigencia de 10 años. El aumento es de 1,050 pesos más que el pasaporte actual, indicó el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

Abinader no habló en el acto de presentación. Al finalizar la actividad, el mandatario recibió el documento, lo mostró ante las cámaras de los medios y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta.

La primera dama Raquel Arbaje también recibió el pasaporte, siendo la segunda persona en obtenerlo.

El proceso además incluyó un recorrido por la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP), donde se realizó la entrega del documento.

A partir de este miércoles, el Gobierno inició la transición hacia el pasaporte biométrico para el resto de la población dominicana.

Ramírez explicó que esta iniciativa forma parte de los objetivos del Gobierno en materia de modernización del Estado.

“Esta transformación es parte de las metas priorizadas por nuestro Gobierno para la transformación del Estado y la construcción de instituciones más modernas, eficientes y centradas en la gente”, afirmó.

Ramírez expresó que el nuevo documento coloca a República Dominicana en el mismo nivel tecnológico y de seguridad que países más avanzados.

“Presentamos la primera fase de implementación del nuevo Pasaporte Electrónico Dominicano, un documento que coloca a nuestro país en la misma ruta de modernización tecnológica, seguridad y transparencia migratoria que siguen las naciones más avanzadas del mundo”, señaló.

Detalló que esta primera fase contempla el despliegue del pasaporte en embajadas y consulados, la capacitación del personal diplomático, consular y operativo, así como del personal militar encargado de los controles migratorios.

También incluye la captura de datos biométricos del personal diplomático y oficial.

Además, se abrirán de forma escalonada las citas para los ciudadanos a partir del 15 de enero, priorizando a quienes tengan pasaportes vencidos, con menos de seis meses de vigencia o que soliciten el documento por primera vez.

“Se trata de un proceso cuidadosamente planificado, diseñado para garantizar una transición segura, ordenada y eficiente”, indicó el funcionario.

La segunda etapa del proceso iniciará el 19 de febrero: se comenzará la captura de datos de los ciudadanos con citas hábiles y la entrega de los nuevos pasaportes, además del despliegue gradual del servicio en las oficinas de mayor demanda del país.

Ramírez subrayó que el nuevo pasaporte cuenta con altos estándares de seguridad.

“Estamos introduciendo un documento más seguro, más resistente y moderno, con tecnología de punta: un chip integrado, una hoja de datos de policarbonato multicapa, y más de 130 medidas de seguridad”, explicó.

Añadió que el pasaporte dominicano contará con tres niveles de seguridad de última generación, una característica que poseen menos de 40 países en el mundo.

Entre las novedades del documento, el director informó que incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el extranjero, con una cobertura de hasta 9 mil dólares.

“Este nuevo pasaporte incluirá un servicio de repatriación con una cobertura de hasta 9 mil dólares, garantizando asistencia para un retorno digno de nuestros compatriotas”, dijo.

También se ofrecerá un servicio opcional de courier para recibir el pasaporte sin necesidad de acudir a las oficinas.