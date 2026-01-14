Nuevo pasaporte electrónico será por diez años y tendrá un aumento de 1,050 pesos

El nuevo pasaporte biométrico de República Dominicana se ha colocado en la palestra pública por la forma de su presentación, sus detalles y su precio.

Conforme a Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes, el pasaporte biométrico pasará de costar 5,650 pesos a tener un valor de 6,700 pesos, un aumento de 1,050 pesos más.

Rocio Quiroz, directora de comunicaciones de Pasaportes, indicó que el documento tendrá nuevos beneficios, entre ellos, tres niveles de seguridad, será de última tecnología, seguro de repatriación en caso de fallecimiento en el extranjero y otros servicios.

“Menos de 40 países llegan a tres niveles, o sea, nosotros vamos a ser uno de ellos con todos esos beneficios”, comentó la funcionaria al ser cuestionada por reporteros de este medio.

Además, Quiroz confirmó que el incremento monetario se debe a la alineación de la Dirección General de Pasaportes con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Nosotros nos alineamos con las buenas prácticas de la OACI, alinear nuestras buenas prácticas era algo que se nos exigía como país y nosotros vamos a emitir pasaportes a diez años”, expresó.

En ese sentido, aseveró que la nación cuenta con un pasaporte con validez de diez años; no obstante, no es tan usado como el de seis y por eso la implementación en el nuevo pasaporte electrónico.

Cambios de modalidad

Existen dos solicitudes para pedir un pasaporte: VIP y regular. El lapso de la petición regular tiene una duración de seis días laborables; sin embargo, la nueva implementación permitirá que sea entregado entre un plazo de 24 a 72 horas, en términos prácticos, será entregado en tres días laborables.

Por otro lado, el VIP tendrá una variación en su precio y su nombre, ya que se llamará expreso. Su plazo de entrega pasará de tres a dos horas y tendrá una variación en su costo que se anunciará más adelante.