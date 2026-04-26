Ministro de Defensa supervisa frontera en Jimaní para reforzar seguridad

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó un recorrido de supervisión en la zona fronteriza de Jimaní, con el objetivo de evaluar de primera mano aspectos estratégicos vinculados a los esquemas de defensa y seguridad en esta importante área del territorio nacional.

Durante la visita, el titular del Ministerio de Defensa verificó en el terreno las condiciones operativas, el despliegue de las tropas y los mecanismos de control establecidos, como parte de las acciones permanentes orientadas a garantizar la protección de la soberanía nacional y el mantenimiento del orden en la línea fronteriza.

El trayecto permitió poder constatar directamente factores críticos relacionados con la dinámica de la zona, facilitando así la toma de decisiones oportunas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales ante posibles escenarios que puedan impactar la seguridad del país.

El ministro estuvo acompañado por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, con quien sostuvo intercambios sobre la operatividad de las unidades desplegadas y las medidas adoptadas para reforzar la vigilancia y el control territorial.

Esta supervisión forma parte del compromiso del alto mando militar de mantener una presencia activa en la frontera, evaluando de manera continua los desafíos existentes y asegurando la eficacia de las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su sagrada misión.

El Ministerio de Defensa reafirma que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la seguridad nacional, la estabilidad en las comunidades fronterizas y la defensa integral de la República Dominicana.