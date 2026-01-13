Hasta septiembre 2025: Policía reporta el robo de 2,341 motores, 241 vehículos y 102 armas de fuego

Además de ocupar la posición número 1 en el parque vehicular de República Dominicana, las motocicletas o vehículos de dos ruedas también alcanzan el mayor número de denuncias de robo que posee la Policía Nacional en sus estadísticas.

Desde enero hasta septiembre de 2025, la institución del orden reporta el robo de 2,341 motocicletas; 241 vehículos de cuatro ruedas y 102 armas de fuego. De acuerdo a datos suministrados a este diario, de enero a julio del año pasado, en el país se reportaron 33,295 robos de todo tipo, tanto con violencia, como sin violencia.

El segundo tipo de vehículo más sustraído son los carros con el robo de 161, de enero a septiembre de 2025; le siguen los jeeps con 36. Hasta el mes de septiembre se reportó el robo de 29 camionetas y 15 camiones. En ninguno de los reportes de la Policía Nacional se contabiliza el robo de minibús.

La provincia donde más robos se realiza es Santo Domingo, donde fueron sustraídos 920 motores, 79 vehículos de cuatro ruedas y 24 armas de fuego.

De enero a marzo se sustrajeron 962 motores, 82 vehículos de cuatro ruedas y 38 armas de fuego; de abril a junio 379 motores, 95 vehículos y 31 armas de fuego.

Mientras que de julio a septiembre la Policía Nacional tiene el reporte de 1,000 motores robados, 64 vehículos de cuatro ruedas y 33 armas de fuego.