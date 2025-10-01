Cada mes en 2024 se robaron más de 400 motocicletas

En 2024 se registró un aumento, en comparación con el 2023, de robos de motores, carros, jeepetas, autobuses y otros tipos de vehículos, con 5,950 denuncias ante la Policía Nacional.

Para el 2023, solo se presentaron 3,329 denuncias de robos de vehículos.

De acuerdo a los datos agrupados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en 2024 se denunció el robo de 5,371 motocicletas y pasolas; 391 carros; 88 jeepetas; 10 autobuses y 90 vehículos de otras categorías. Las motocicletas representan el 90.27 de las denuncias registradas ese año.

Para el 2024, el 57.0% del parque vehicular en República Dominicana lo ocupaban las motocicletas, con 3,531,967.

Santo Domingo es el lugar con la mayor cantidad de denuncias de robos, con 1,959, para un 32.92%. En esta provincia en 2024 se registraron 449,207 motores. Le sigue Santiago, donde se registraron 912 denuncias para un 15.33%. En Santiago, de acuerdo al parque vehicular, existían el año pasado 228,875 motores.

Luego está el Distrito Nacional con 758 denuncias para un 12.74%. En el Distrito se contabilizaban el año pasado unos 808,646 motores. En La Romana, se registraron 492 denuncias para un 8.27%. Los motores registrados en esta provincia alcanzaban en 2024 unos, 139,687. Por último, en La Altagracia se presentaron 472 denuncias de robos para un 7.93%. Aquí, en 2024, había 132,432 motores.

Los datos establecen que de enero a diciembre se denunciaron por mes más de 400 robos de motocicletas. En enero se denunciaron 401 denuncias de motocicletas, en febrero, 444; en marzo, 441; en abril, 440; en mayo, 449; en junio, 442; en julio, 458; en agosto, 523; en septiembre, 435, octubre 465; noviembre 464 y diciembre, 409.

Los viernes, sábados y lunes fueron los días donde más denuncias se registraron.

Hasta junio de este año 2025 se han registrado 1,518 denuncias de robos. De estas, 177 de cuatro ruedas y 1,341 de dos ruedas.

Para el 2020 se registraron 3,833 denuncias; en 2021, 3455 y en 2022, 4,109.