Cada mes en 2024 se robaron más de 400 motocicletas

Hasta junio de este año 2025 se han registrado 1,518 denuncias de robos. De estas, 177 de cuatro ruedas y 1,341 de dos ruedas.

Solo el pasado año, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) multó a 573,078 personas por conducir sin el casco protector.

Personas en una calle de Santo Domingo, en Motocicletas.

Santo Domingo, RD. 

En 2024 se registró un aumento, en comparación con el 2023, de robos de motores, carros, jeepetas, autobuses y otros tipos de vehículos, con 5,950 denuncias ante la Policía Nacional.

Para el 2023, solo se presentaron 3,329 denuncias de robos de vehículos.

De acuerdo a los datos agrupados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en 2024 se denunció el robo de 5,371 motocicletas y pasolas; 391 carros; 88 jeepetas; 10 autobuses y 90 vehículos de otras categorías. Las motocicletas representan el 90.27 de las denuncias registradas ese año.

Para el 2024, el 57.0% del parque vehicular en República Dominicana lo ocupaban las motocicletas, con 3,531,967.

Santo Domingo es el lugar con la mayor cantidad de denuncias de robos, con 1,959, para un 32.92%. En esta provincia en 2024 se registraron 449,207 motores. Le sigue Santiago, donde se registraron 912 denuncias para un 15.33%. En Santiago, de acuerdo al parque vehicular, existían el año pasado 228,875 motores.

Luego está el Distrito Nacional con 758 denuncias para un 12.74%. En el Distrito se contabilizaban el año pasado unos 808,646 motores. En La Romana, se registraron 492 denuncias para un 8.27%. Los motores registrados en esta provincia alcanzaban en 2024 unos, 139,687. Por último, en La Altagracia se presentaron 472 denuncias de robos para un 7.93%. Aquí, en 2024, había 132,432 motores.

Los datos establecen que de enero a diciembre se denunciaron por mes más de 400 robos de motocicletas. En enero se denunciaron 401 denuncias de motocicletas, en febrero, 444; en marzo, 441; en abril, 440; en mayo, 449; en junio, 442; en julio, 458; en agosto, 523; en septiembre, 435, octubre 465; noviembre 464 y diciembre, 409.

Los viernes, sábados y lunes fueron los días donde más denuncias se registraron.

Hasta junio de este año 2025 se han registrado 1,518 denuncias de robos. De estas, 177 de cuatro ruedas y 1,341 de dos ruedas.

Para el 2020 se registraron 3,833 denuncias; en 2021, 3455 y en 2022, 4,109.

