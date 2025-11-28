Muertes por accidentes de tránsito siguen en aumento, RD registra promedio de 2,000 decesos anuales

“En el período 2020-2024, el país registró un promedio anual de 1,728 accidentes de tránsito con fallecidos en el lugar del hecho”, explica la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en una infografía de seguridad vial.

La suma total de las muertes agrupadas en la ONE alcanza aproximadamente 8,639 personas, de acuerdo al anuario de muertes accidentales y violentas.

A diferencia de los datos de la ONE, la Junta Central Electoral (JCE) establece que desde el 2020 al 2024 en el país se ha registrado la muerte de 10,139 personas por accidentes de tránsito.

El número de muertes ha ido en aumento desde el 2022 hasta la fecha, según las actas de defunciones. En el 2020 se registraron 1,638 defunciones; en 2021, 1,846; en 2022, 2,079; en 2023, 2,204 y en 2024, unos 2,372 fallecimientos por accidentes de tránsito.

En lo que va de este 2025, en el registro civil de la JCE, se han registrado un total de 2,096 muertes por accidentes de tránsito.

Es bueno recordar que estos datos se agrupan con informaciones suministradas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Si la persona llega herida al hospital o clínica y fallece por alguna complicación, su muerte se registra por otra causa que no es accidente de tránsito.

La Oficina Nacional de Estadística señala que luego de los motoristas, que registran el 70.48 de las muertes por accidentes de tránsito, los peatones son el mayor número de muertes con el 13% de los decesos.

Los datos de la ONE, establecen que desde 2017 al 2024 existieron cuatro picos de muerte por accidentes de tránsito. El primero en 2010 con 1,959 muertes, el segundo en 2016 con 1,804; 2019 con 1,876 y 2024 con 1,1961.

De acuerdo a la Junta, las inscripciones en el registro de defunciones por accidentes de tránsito alcanzó para el 2010, 1,271; en 2016, 2,026; en 2019, 2,176 y los 2,372 fallecimientos del 2024.