Familias disfrutan del Malecón Deportivo entre recreación y deporte

El recién inaugurado Malecón Deportivo continúa atrayendo a decenas de visitantes que buscan recreación, deporte y espacios familiares, donde niños, jóvenes y adultos aprovechan las distintas áreas disponibles.

Niños jjugando al futbol bajo el sol, en las nuevas canchas del Malecón DeportivoLeonel Matos

Luego de un recorrido por toda el área, se pudo apreciar un ambiente activo. Decenas de niños ya se encontraban dentro de las canchas de futbol jugando con entusiasmo sin importar estar bajo el ardiente sol que había en esos instantes.

Personas vestidas con ropa deportiva se encontraban trotando mientras a su vez paseaban a sus mascotas y recorrían todo el espacio.

Así también se encontraban utilizando las canchas de pádel y baloncesto, aunque estas no se encontraban tan transcurridas como las de futbol.

En una de las esquinas donde la sombra se aposaba, una familia de aproximadamente 15 personas compartían con bebidas, música y un ambiente de esparcimiento. Según explicaron, era su primera visita desde la inauguración del Malecón Deportivo.

Familiares disfrutando del Malecón DeportivoLeonel Matos

“Excelente, buenísimo, para los niños excelente, mis niños andan montando patines, otra parte están jugando al fútbol, esto está muy bonito y limpio, para la familia es excelente”. Expresó Andrea Pujols, una de las visitantes.

El espacio cuenta con múltiples instalaciones deportivas, entre ellas cancha de baloncesto, voleibol de playa, pádel y fútbol, además de un área de juegos infantiles equipada con columpios, sube y baja, y estructuras para escalar y balancearse.

Al hablar del área comercial, varios locales ya están definidos con exactitud, entre ellos una sucursal de Helados Bon y un establecimiento de Asadero Doña Pula. Estos espacios cuentan con terrazas decoradas con iluminación en sus esquinas y techos, aportando un ambiente atractivo y que llama aún más la atención de los visitantes.

De igual forma, Carlos Andrés Mejía, visitante de nacionalidad colombiana, destacó el diseño y las facilidades del lugar.

“Está muy bonito, está muy agradable para toda la familia, faltó un poco de sombra, faltó sembrar un poco más de árbol, pero está muy llamativo para la familia para pasar un rato en familia. Me gustan las señalizaciones, la diversidad de deportes que tiene, el que no quiere hacer una cosa puede hacer otra”.

Sin embargo, no todas las impresiones fueron completamente positivas. Ángel Esteban, quien se dirigía a las canchas de baloncesto junto a su hijo, expresó preocupación por la cantidad de basura que había en el lugar.

“Me parece atractivo, aunque ahora con lo que acabo de ver me imagino que ojalá y no sea así siempre, con este desastre que veo ahora mismo. Nosotros como dominicanos somos bien desordenados”.

Esta observación de Esteban se debe a la presencia de desechos sólidos en algunas áreas, principalmente botellas plásticas, acumuladas en varios puntos del parque y extendiéndose incluso hacia las calles cercanas.

Grupo Bonyé

Desmontaje de tarimaLeonel Matos

De acuerdo con visitantes, esta situación estaría relacionada con una actividad que fue realizada la noche del sábado, cuando se presentó el grupo Bonyé, lo que incrementó la afluencia de personas.

La actuación de este grupo atrajo a muchas más personas que hoy saben de este Malecón Deportivo.

Desde la mañana, brigadas del ayuntamiento estaban trabajando en la recolección de la basura.

El Malecón Deportivo, inaugurado el pasado jueves, se consolida como un nuevo punto de encuentro para la recreación familiar y la práctica de deportes.