Presupuesto General 2026 crece, pero sin cambios en las metas

El Presupuesto General del Estado para el año 2026 asciende a RD$1.841 billones, lo que representa un aumento significativo en comparación con los RD$1.277 billones aprobados para 2025. Pero pese al incremento de los recursos públicos, las metas a las que dará seguimiento el Gobierno no presentan cambios sustanciales, ya que corresponden a objetivos definidos y presentados con anterioridad, ahora respaldados por una mayor asignación presupuestaria.

En ese contexto, el Consejo de Gobierno se reunió anteayer para dar seguimiento a las diez metas priorizadas, las cuales son, en esencia, las mismas establecidas al inicio del segundo mandato constitucional 2024-2028.

Esos objetivos fueron concebidos como parte de una estrategia de largo plazo orientada a convertir al país en una nación plenamente desarrollada para el año 2036.

La principal novedad no radica en la redefinición de las metas, sino en el mecanismo de seguimiento y en la obligatoriedad de su ejecución para todas las instituciones del Estado. Este esquema incorpora criterios de transparencia, eficiencia y cercanía con la ciudadanía, con el propósito de asegurar resultados medibles y una mayor rendición de cuentas.

Las prioridades gubernamentales abarcan áreas clave del desarrollo nacional. En materia de salud, el objetivo es mejorar la esperanza de vida y fortalecer el sistema sanitario. En educación, se busca elevar el promedio de años de aprendizaje efectivo, mientras que en empleo la meta es aumentar la formalidad laboral y generar más puestos de trabajo.

Abinader insiste en el manejo pulcro de los recursos públicos en Consejo de Gobierno Lea también

El plan también contempla elevar el índice de infraestructura de calidad, impulsar el desarrollo agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y ampliar el acceso a una vivienda digna.

Otra prioridad es la reducción de la tasa de homicidios en el marco de la seguridad ciudadana, junto con el fortalecimiento de una gobernanza eficiente y transparente que incremente la confianza en las instituciones públicas.

A esto se suman los objetivos de reducir la vulnerabilidad frente a los choques climáticos y de promover la inclusión social y económica, con énfasis en el crecimiento de la clase media y la disminución de la pobreza multidimensional.

Pese a la continuidad de estas metas, el comportamiento del presupuesto de 2026 no luce uniforme entre las instituciones responsables de su ejecución.

En algunos ministerios se registran incrementos significativos, mientras que en otros se observan reducciones, incluso en entidades clave para la planificación y el seguimiento de políticas públicas.

El Ministerio de Educación figura entre las instituciones con mayor aumento presupuestario. Para 2026 se propone una asignación de RD$332,030.6 millones, frente a los RD$309,832.2 millones de 2025.

Al considerar de manera conjunta los recursos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que ascienden a RD$23,276.2 millones, el total consolidado para el sector educativo en 2026 alcanzaría RD$355,306.8 millones, superando también los RD$332,683.9 millones del año anterior.

En el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social experimentaría un incremento al pasar de RD$150,968.3 millones en 2025 a RD$180,686.7 millones en 2026.

De igual forma, el Ministerio de Interior y Policía tendría una asignación de RD$81,924.9 millones, superior a los RD$73,722.0 millones del período previo.

Las inversiones en infraestructura también reflejan un aumento. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dispondría de RD$73,881.7 millones para 2026, frente a los RD$64,208.6 millones asignados en 2025. En tanto, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones vería elevarse su presupuesto de RD$17,535.5 millones a RD$25,212.7 millones.

En contraste, algunas instituciones presentan reducciones presupuestarias. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo fue reestructurado mediante la Ley 45-25, que dispuso su fusión con el Ministerio de Hacienda para conformar el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía, con un presupuesto global de RD$26,273.5 millones.

El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente fue rebajado en RD$1,071 millones.ARCHIVO/LD

Sin embargo, sobre los programas específicos de planificación, análisis económico y estadísticas que anteriormente correspondían a Economía, el monto asignado para 2026 ronda los RD$1,325.4 millones, una cifra inferior a los RD$4,007.4 millones registrados en 2025.

También se observa una disminución en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo presupuesto para 2026 se estima en RD$16,250.7 millones, por debajo de los RD$17,321.7 millones del año anterior.

De igual modo, el Ministerio de Trabajo contaría con RD$2,899.5 millones, ligeramente menos que los RD$3,023.3 millones presupuestados en 2025.