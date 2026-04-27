Arianny Aquino convierte su “Cuando Él me toca Tour” en una auténtica experiencia de fe

La exponente del merengue cristiano Arianny Aquino presentó “Cuando Él me toca Tour” ante un público que respondió con una entrega total, en una velada donde la música dejó de ser protagonista única para dar paso a algo más profundo: una experiencia espiritual compartida.

Uno de los momentos más significativos fue la interpretación de “Cuando Él me toca”, el tema que transformó la carrera de Aquino tras viralizarse en 2023. Esta vez, la canción tomó una nueva dimensión al ser interpretada junto a sus compositores, el pastor Harry Maldonado y su hijo Harry Samuel Maldonado, quienes se unieron a la artista en escena, reforzando el peso emocional del momento.

La noche también sirvió como plataforma para el crecimiento artístico de la cantante. Durante el evento se realizaron grabaciones en vivo de nuevos temas, entre ellos “Es el mismo Dios” y “Caballero”, este último de su autoría.

Arianny Aquino, quien inició su camino en la música desde la infancia dentro de la iglesia, ha logrado conectar con una generación que busca vivir su fe. Su mensaje claro y directo plantea una idea: el evangelio no es religión, es poder de Dios.