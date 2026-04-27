Muere Nedra Talley Ross, la última integrante del grupo de pop The Ronettes

Nedra Talley Ross, la última integrante sobreviviente del grupo pop de los años 60, The Ronettes, que interpretó éxitos imperecederos como "Be My Baby", "Baby I Love You" y "Walking in the Rain" junto a sus primas, ha fallecido. Tenía 80 años.

Ross falleció en su casa el domingo, según informó su hija, Nedra K. Ross, y la cuenta oficial de Instagram de The Ronettes. «La voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música. Su contribución a la historia del grupo y su influencia decisiva perdurarán para siempre», decía el comunicado.

La imagen sensual y las potentes voces de las Ronettes, además de la ayuda de Phil Spector en la composición y producción, las convirtieron en uno de los grupos más importantes de la era de los grupos femeninos, realizando giras por Inglaterra con The Rolling Stones y entablando amistad con los Beatles.

“El mundo del espectáculo puede ser maravilloso, pero también puede ser terrible”, dijo Ross durante su discurso de aceptación en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2007. “Nosotros tuvimos una familia que nos brindó el apoyo necesario para mantenernos estables en un mundo tan difícil y caótico. Fue una época maravillosa. Le doy gracias a Dios por ello”.

Ross, nacida y criada en la ciudad de Nueva York, junto con sus hermanas Veronica “Ronnie” y Estelle Bennett, lanzó su álbum debut en 1964, “Presenting the Fabulous Ronettes, Featuring Veronica”. Cinco de sus doce canciones llegaron a las listas de Billboard en Estados Unidos, y fue incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Fue el único álbum de estudio del trío.

También grabaron una memorable versión de "Sleigh Ride" que apareció en el álbum "A Christmas Gift for You" de Spector y que recientemente se incluyó en la banda sonora de "Roofman" y en "The Bear". Sin embargo, su racha de éxitos había disminuido cuando se separaron alrededor de 1967.

En marzo de 1963, Estelle Bennett logró conseguir una audición con Phil Spector, conocido por su potente estilo de metales y percusión, apodado el "muro de sonido". Firmaron con Philles Records ese mismo año. Tras firmar, hicieron coros para otros artistas hasta que Spector les hizo grabar "Be My Baby" y "Baby I Love You".

Martin Scorsese utilizó "Be My Baby" para abrir su película de 1973, "Mean Streets", y la canción aparece en la secuencia de títulos de "Dirty Dancing" y en los créditos finales de "Baby Mama". También apareció en televisión en series como "Moonlighting", "The Wonder Years", "How I Met Your Mother" y "Money Heist".

Cuando las Ronettes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock & Roll, Keith Richards de The Rolling Stones recordó haber sido teloneros del trío en Inglaterra a mediados de la década de 1960. "Podían cantar a través de una pared de sonido", dijo Richards. "No necesitaban nada. Me conmovieron profundamente en ese momento y aún lo hacen".

Tras la disolución de las Ronettes, Ross se dedicó a la música cristiana, incluyendo el álbum "Full Circle" en 1978. Ross estuvo casada con el DJ y personalidad televisiva Scott Ross desde 1967 hasta su fallecimiento en 2023.

Durante casi 15 años, las mujeres libraron una larga batalla legal contra Spector por el pago de regalías, la cual finalmente resultó infructuosa. Un juez ordenó a Spector pagar 2,6 millones de dólares en regalías e intereses atrasados, pero el tribunal supremo del estado de Nueva York anuló esa sentencia en apelación en 2002.

Ronnie Spector falleció a los 78 años en 2022. Bennett falleció a los 67 años en 2009. A Ross le sobreviven cuatro hijos.